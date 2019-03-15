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15:32 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Китае нашли девочку-вундеркинда с музыкальным даром (видео)

Она одновременно играет на двух сложных инструментах.

Десятилетняя Хэ Юэ из китайского города Яньцзи играет одновременно на традиционном китайском гучжэне и фортепиано.

Удивительную способность она продемонстрировала журналистам.

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Игре на гучжэне девочка обучается уже пять лет, а на фортепиано — всего год. После нескольких месяцев тренировок Хэ Юэ научилась виртуозно комбинировать два музыкальных инструмента.

Ранее еще один виртуоз из Китая продемонстрировал умение играть на кирпиче. У Ли Чэнцзяня не получилось насобирать денег на флейту, и он решил изготовить инструмент своими руками.

Анна Лысенко

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