В Китае нашли девочку-вундеркинда с музыкальным даром (видео)

Десятилетняя Хэ Юэ из китайского города Яньцзи играет одновременно на традиционном китайском гучжэне и фортепиано.

Удивительную способность она продемонстрировала журналистам.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/d5c2b61f-c6a7-428e-8234-e14e275a0b1f" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1302408" target="_blank">10 летний китайский вундеркинд! Хэ Юэ играет на фортепиано и гучжэне одновременно</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Игре на гучжэне девочка обучается уже пять лет, а на фортепиано — всего год. После нескольких месяцев тренировок Хэ Юэ научилась виртуозно комбинировать два музыкальных инструмента.

Ранее еще один виртуоз из Китая продемонстрировал умение играть на кирпиче. У Ли Чэнцзяня не получилось насобирать денег на флейту, и он решил изготовить инструмент своими руками.

Анна Лысенко