В Китае нашли девочку-вундеркинда с музыкальным даром (видео)
Она одновременно играет на двух сложных инструментах.
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Она одновременно играет на двух сложных инструментах.
Десятилетняя Хэ Юэ из китайского города Яньцзи играет одновременно на традиционном китайском гучжэне и фортепиано.
Удивительную способность она продемонстрировала журналистам.
Игре на гучжэне девочка обучается уже пять лет, а на фортепиано — всего год. После нескольких месяцев тренировок Хэ Юэ научилась виртуозно комбинировать два музыкальных инструмента.
Ранее еще один виртуоз из Китая продемонстрировал умение играть на кирпиче. У Ли Чэнцзяня не получилось насобирать денег на флейту, и он решил изготовить инструмент своими руками.
Анна Лысенко
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