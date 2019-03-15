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16:04 (мск), источник: Mail.ru Новости

Российский фотограф снял удивительные ледяные узоры Байкала (фото)

Это что-то невероятное.

29-летний фотограф Вадим Махоров из Новосибирска давно известен в Сети своими впечатляющими тревел-фотографиями, которые он снимает с экстремальных высот сам или с помощью дрона.

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В марте Вадим с командой единомышленников отправился путешествовать на Байкал. Там он снял удивительные узоры замерзшего озера. В его объектив попали знаменитые застывшие в толще льда пузырьки и потенциально опасные для жизни трещины, некоторые из которых образовались прямо во время съемки. Такое точно увидишь не каждый день.

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