Российский фотограф снял удивительные ледяные узоры Байкала (фото)
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29-летний фотограф Вадим Махоров из Новосибирска давно известен в Сети своими впечатляющими
В марте Вадим с командой единомышленников отправился путешествовать на Байкал. Там он снял удивительные узоры замерзшего озера. В его объектив попали знаменитые застывшие в толще льда пузырьки и потенциально опасные для жизни трещины, некоторые из которых образовались прямо во время съемки. Такое точно увидишь не каждый день.