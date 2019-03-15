Российский фотограф снял удивительные ледяные узоры Байкала (фото)

29-летний фотограф Вадим Махоров из Новосибирска давно известен в Сети своими впечатляющими тревел-фотографиями, которые он снимает с экстремальных высот сам или с помощью дрона.

В марте Вадим с командой единомышленников отправился путешествовать на Байкал. Там он снял удивительные узоры замерзшего озера. В его объектив попали знаменитые застывшие в толще льда пузырьки и потенциально опасные для жизни трещины, некоторые из которых образовались прямо во время съемки. Такое точно увидишь не каждый день.