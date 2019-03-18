Крис Хемсворт подружился с квоккой и стал новым героем соцсетей
Эти фото поднимут вам настроение.
Эти фото поднимут вам настроение.
Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в фильмах вселенной Marvel, в середине марта вместе со своей супругой Эльзой Патаки и большой компанией друзей отправился отдыхать на остров Роттнест.
Помимо катания на серфе, актер еще занимался важным делом — он втирался в доверие к местным обитателям — крошечным квоккам. Эти милые животные известны тем, что обитают только в Австралии, а еще они умеют улыбаться.
Крис написал в своем Instagram, что три недели ползал на животе по грязи, изучая движения квокк и их повадки. В итоге они стали ему доверять и даже приняли за своего.
В доказательство своих слов Хемсворт опубликовал несколько милых фото с короткохвостыми миниатюрными кенгуру и даже одно видео, на котором кормит малыша травой.
Пользователи Сети моментально отреагировали на эти кадры и назвали Криса самым милым мужчиной на свете. Особенно в соцсетях оценили влюбленный взгляд актера на маленькое животное.
Екатерина Гура