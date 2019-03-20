Фотограф показал на видео удивительные узоры внутри овощей и фруктов

32-летний фотограф и цифровой художник Кевин Парри из Торонто создал интересное видео, в котором он резрезает на тонкие пластинки фрукты и овощи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/U7LguP4U3Ls?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В двухминутном ролике есть все: и процесс нарезки, и монтаж, и конечный результат, где бананы и помидоры чудесным образом исчезают, демонстрируя перед этим свои невероятные внутренние узоры.

По словам Кевина, чтобы передать красоту повседневных вещей, к которым мы привыкли (в данном случае — фруктов и овощей), он делал около 30−40 срезов, фотографировал каждый из них, а затем соединял снимки в единый ролик.

На работу с одним продуктом у фотографа уходило от двух до трех часов.

Екатерина Гура