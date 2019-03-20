Фотограф показал на видео удивительные узоры внутри овощей и фруктов
Кадры, на которые можно смотреть вечно.
Кадры, на которые можно смотреть вечно.
32-летний фотограф и цифровой художник Кевин Парри из Торонто создал интересное видео, в котором он резрезает на тонкие пластинки фрукты и овощи.
В двухминутном ролике есть все: и процесс нарезки, и монтаж, и конечный результат, где бананы и помидоры чудесным образом исчезают, демонстрируя перед этим свои невероятные внутренние узоры.
По словам Кевина, чтобы передать красоту повседневных вещей, к которым мы привыкли (в данном случае — фруктов и овощей), он делал около 30−40 срезов, фотографировал каждый из них, а затем соединял снимки в единый ролик.
Екатерина Гура