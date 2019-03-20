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19:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал на видео удивительные узоры внутри овощей и фруктов

Кадры, на которые можно смотреть вечно.

32-летний фотограф и цифровой художник Кевин Парри из Торонто создал интересное видео, в котором он резрезает на тонкие пластинки фрукты и овощи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В двухминутном ролике есть все: и процесс нарезки, и монтаж, и конечный результат, где бананы и помидоры чудесным образом исчезают, демонстрируя перед этим свои невероятные внутренние узоры.

По словам Кевина, чтобы передать красоту повседневных вещей, к которым мы привыкли (в данном случае — фруктов и овощей), он делал около 30−40 срезов, фотографировал каждый из них, а затем соединял снимки в единый ролик.

На работу с одним продуктом у фотографа уходило от двух до трех часов.

Екатерина Гура

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