На фестивале в Испании сожгли гигантские скульптуры (видео)
Это древняя ежегодная традиция.
Это древняя ежегодная традиция.
В Валенсии завершился фестиваль огня «Фальяс», кульминацией которого традиционно стало сожжение гигантских скульптур.
Этот ежегодный праздник посвящен святому Иосифу, покровителю плотников. К нему готовятся весь год — профессиональные художники и скульпторы в специальных ангарах строят фигуры из
Завершает фестиваль Ночь огня: жители города и тысячи туристов собираются, чтобы предать ниноты (так называют эти скульптуры) огню. В этом году было сожжено около 380 композиций.
Все действо сопровождается взрывами петард и фейерверков. По традиции, участники праздника бросают в пламя вещи, которые считают плохими или приносящими неудачу.
Одну из скульптур традиционно милуют, чтобы передать в музей Валенсии.
Анна Лысенко
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