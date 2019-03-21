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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

На фестивале в Испании сожгли гигантские скульптуры (видео)

Это древняя ежегодная традиция.

В Валенсии завершился фестиваль огня «Фальяс», кульминацией которого традиционно стало сожжение гигантских скульптур.

Этот ежегодный праздник посвящен святому Иосифу, покровителю плотников. К нему готовятся весь год — профессиональные художники и скульпторы в специальных ангарах строят фигуры из папье-маше, дерева и других материалов, которые потом покажут на фестивале. Высота некоторых из них достигает 10 метров.

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Завершает фестиваль Ночь огня: жители города и тысячи туристов собираются, чтобы предать ниноты (так называют эти скульптуры) огню. В этом году было сожжено около 380 композиций.

Все действо сопровождается взрывами петард и фейерверков. По традиции, участники праздника бросают в пламя вещи, которые считают плохими или приносящими неудачу.

Одну из скульптур традиционно милуют, чтобы передать в музей Валенсии.

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Анна Лысенко

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