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17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Райский остров в Италии продают за 1 млн евро

Желающих приобрести землю пока нет.

Итальянское аристократическое семейство, фамилию которого не называют, продает небольшой остров Изола-делле-Феммине возле Сицилии.

Стать обладателем райского местечка можно за 1 млн евро, сообщают итальянские СМИ. Это дешевле, чем вилла в Тоскане или мансардная квартира в Манхэттене.

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Необитаемый остров — часть охраняемого морского парка и элитное место для подводного плавания. На морском дне до сих пор находят древнеримские артефакты. Морская фауна богата омарами и актиниями. На острове обитают редкие виды бабочек и птиц.

На острове сохранилась полуразрушенная башня 17 века. Она была частью защитных сооружений, построенных на острове для защиты от пиратов.

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Первоначальная цена острова составляла 3,5 млн евро, но агентство по недвижимости вынуждено было ее снизить из-за отсутствия покупателей.

Изола-делле-Феммине находится всего в 300 метрах от одноименной деревни на Сицилии и когда-то была полуостровом, соединенным с Сицилией перешейком. Местные жители ласково называют ее l'isolotto, то есть «островок».

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Анна Лысенко

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