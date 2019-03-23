Райский остров в Италии продают за 1 млн евро
Желающих приобрести землю пока нет.
Желающих приобрести землю пока нет.
Итальянское аристократическое семейство, фамилию которого не называют, продает небольшой остров
Стать обладателем райского местечка можно за 1 млн евро, сообщают итальянские СМИ. Это дешевле, чем вилла в Тоскане или мансардная квартира в Манхэттене.
Необитаемый остров — часть охраняемого морского парка и элитное место для подводного плавания. На морском дне до сих пор находят древнеримские артефакты. Морская фауна богата омарами и актиниями. На острове обитают редкие виды бабочек и птиц.
На острове сохранилась полуразрушенная башня 17 века. Она была частью защитных сооружений, построенных на острове для защиты от пиратов.
Первоначальная цена острова составляла 3,5 млн евро, но агентство по недвижимости вынуждено было ее снизить
Анна Лысенко
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