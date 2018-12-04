Как выглядят самые лучшие пляжи 2018 года (фото)
Райские места, существующие в действительности.
Райские места, существующие в действительности.
Крупнейшее канадское турагентство Flight Network представило ежегодный рейтинг из 100 лучших пляжей мира. В него вошли как популярные туристические направления, так и почти секретные места, о которых люди узнали лишь недавно.
Десятую строчку занял пляж «Варадеро», который расположен на Кубе. Он окружен известняковыми утесами и идеально подходит для дайвинга. До недавнего времени он был не слишком популярным, но в последнее время сюда все чаще стали приезжать туристы.
Девятое место досталось самому знаменитому кинематографическому пляжу в мире — «Майя Бэй». Эта бухта находится на необитаемом острове
Восьмое место занял пляж «Анс Сурс Д'Аржан». Он считается одним из самых популярных пляжей Сейшельских островов. Фактически береговая линия составлена из ряда маленьких пляжей, разделенных отделенным гигантскими гранитными валунами. Сам пляж очень мелок, идеален для снорклинга и простого отдыха. Также «Анс Сурс Д'Аржан» считается одним из самых часто фотографируемых пляжей в мире.
На седьмом месте оказался пляж «
Шестая строчка досталась пляжу «
Пляжи мексиканского городка Тулум расположились на пятой строчке рейтинга. Да, это не один пляж, а целая цепочка удивительных песчаных пляжей, расположенных в заповедной зоне.
Четвертое место занял пляж «
Третью строчку занял «Секретный пляж» («Секретная лагуна») в
Второе место в рейтинге получил пляж «Белая гавань», который находится в австралийском штате Квинсленд. Получил «серебро» он
Самым лучшим пляжем 2018 года специалисты назвали «Пляж затонувших кораблей» в бухте Навайо на греческом острове Закинф. Это очень уединенное место, добраться туда возможно только на лодке. Свое название оно получило
Но не все острова одинаково прекрасны и подходят для отдыха. Некоторые из таких уединенных мест становились неприступными и страшными тюрьмами. Сейчас многие из них стали музеями, но некоторые до сих пор действуют.
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