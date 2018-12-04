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18:36 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядят самые лучшие пляжи 2018 года (фото)

Райские места, существующие в действительности.

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Крупнейшее канадское турагентство Flight Network представило ежегодный рейтинг из 100 лучших пляжей мира. В него вошли как популярные туристические направления, так и почти секретные места, о которых люди узнали лишь недавно.

Вот так выглядит первая десятка этих райских мест.

Десятую строчку занял пляж «Варадеро», который расположен на Кубе. Он окружен известняковыми утесами и идеально подходит для дайвинга. До недавнего времени он был не слишком популярным, но в последнее время сюда все чаще стали приезжать туристы.

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Девятое место досталось самому знаменитому кинематографическому пляжу в мире — «Майя Бэй». Эта бухта находится на необитаемом острове Пхи-Пхи Лей и входит в состав национального парка Таиланда. Именно здесь снимали известный фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. После выхода фильма сюда стали приезжать туристы. В 2018 году местные власти приняли решение закрыть бухту и пляж для посещений до тех пор, пока экосистема этого места не восстановится.

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Восьмое место занял пляж «Анс Сурс Д'Аржан». Он считается одним из самых популярных пляжей Сейшельских островов. Фактически береговая линия составлена из ряда маленьких пляжей, разделенных отделенным гигантскими гранитными валунами. Сам пляж очень мелок, идеален для снорклинга и простого отдыха. Также «Анс Сурс Д'Аржан» считается одним из самых часто фотографируемых пляжей в мире.

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На седьмом месте оказался пляж «Севен-Майл» на Ямайке. Это одиннадцать километров белоснежного песчаного побережья. Место идеально подходит для занятий снорклингом и дайвингом. На Севен-Майл можно найти как развлекательные места с барами, так и уединенные пляжи без большого количества людей.

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Шестая строчка досталась пляжу «Грейс-Бей» в британской колонии Теркс и Кайкос. Этот пляж действительно шикарен. Его протяженность составляет несколько километров. Белоснежный песок, неглубокое море и очень мало людей, что идеально подойдет для тех, кто ищет спокойного отдыха и уединения.

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Пляжи мексиканского городка Тулум расположились на пятой строчке рейтинга. Да, это не один пляж, а целая цепочка удивительных песчаных пляжей, расположенных в заповедной зоне.

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Четвертое место занял пляж «Прайя-ду-Санчо» в бразильском Пернамбуку. Он является местом обитания редких птиц и животных и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Третью строчку занял «Секретный пляж» («Секретная лагуна») в Эль-Нидо, Филиппины. Это небольшой, но уютный пляж среди скал и пальм, попасть на который можно только на лодке.

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Второе место в рейтинге получил пляж «Белая гавань», который находится в австралийском штате Квинсленд. Получил «серебро» он из-за идеальных погодных условий: здесь 290 солнечных дней в году, а средняя температура воздуха составляет +27 градусов.

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Самым лучшим пляжем 2018 года специалисты назвали «Пляж затонувших кораблей» в бухте Навайо на греческом острове Закинф. Это очень уединенное место, добраться туда возможно только на лодке. Свое название оно получило из-за огромного корабля контрабандистов, разбившегося о здешние скалы и так и оставшегося лежать на белом песке пляжа.

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Но не все острова одинаково прекрасны и подходят для отдыха. Некоторые из таких уединенных мест становились неприступными и страшными тюрьмами. Сейчас многие из них стали музеями, но некоторые до сих пор действуют.

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