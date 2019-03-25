Художник создает удивительные картины внутри картин
Оптические иллюзии в творчестве.
Оптические иллюзии в творчестве.
52-летний украинский художник Олег Шупляк рисует оптические иллюзии. Он пишет картины, которые одновременно являются и портретами, и пейзажами, и натюрмортами. Правда, чтобы рассмотреть все это, придется постараться.
Еще много лет назад, изучая в университете архитектуру, Шупляк научился создавать изображения в других изображениях. Он был настолько очарован этой техникой, что в свободное время стал рисовать знаменитых деятелей искусства, культуры и науки, «зашифровывая» их в пейзажи или отвлеченные сюжетные картины.
Сейчас художник рисует картины с двойным смыслом постоянно. В его работах можно рассмотреть портреты Джона Леннона, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Николая Гоголя и многих других известных личностей.
Екатерина Гура