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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает удивительные картины внутри картин

Оптические иллюзии в творчестве.

52-летний украинский художник Олег Шупляк рисует оптические иллюзии. Он пишет картины, которые одновременно являются и портретами, и пейзажами, и натюрмортами. Правда, чтобы рассмотреть все это, придется постараться.

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Еще много лет назад, изучая в университете архитектуру, Шупляк научился создавать изображения в других изображениях. Он был настолько очарован этой техникой, что в свободное время стал рисовать знаменитых деятелей искусства, культуры и науки, «зашифровывая» их в пейзажи или отвлеченные сюжетные картины.

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Сейчас художник рисует картины с двойным смыслом постоянно. В его работах можно рассмотреть портреты Джона Леннона, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Николая Гоголя и многих других известных личностей.

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Екатерина Гура

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