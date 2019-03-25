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17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Гавайях появились исчезающие подводные картины (фото)

Это уникальный проект, который должен привлечь внимание к проблеме гибели коралловых рифов.

Гавайский художник Шон Йоро создал уникальную серию подводных муралов Deep Seads, цель которых — привлечь внимание к проблеме гибели кораллов.

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Йоро известен тем, что создает рисунки на необычных поверхностях — тающих айсбергах, обгоревших деревьях, береговых скалах и укреплениях. Все эти работы быстро исчезают, что должно только подчеркивать ранимость природы.

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Для своего последнего проекта художник поставил перед собой сложную задачу: рисовать под водой. При этом Йоро собирался нырять без акваланга, только на задержке дыхания, как фридайвер.

Художник использовал бетон и сталь, чтобы создать искусственные рифы. Их используют, чтобы помочь кораллам начать новый рост в районах, где они погибли. Йоро превратил эти структуры в полотна для своих рисунков. Он использовал экологически чистые пигменты, из которых сам создал что-то вроде «подводной» пастели.

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Самым сложным в этом проекте для художника оказалось отсутствие нужной физической подготовки. Йоро занимался серфингом, но никогда не имел опыта фридайвинга. В итоге проект вместо 6 месяцев занял в три раза больше времени.

Вначале художник мог находиться под водой не более 40 секунд. Постепенно он развил эту способность до 3 минут. Во время одной из подводных сессий он даже получил травму барабанной перепонки. Учитывая всю сложность, Йоро рисовал всего по 20 минут в час, находясь в воде по 10 часов в день.

К настоящему времени работы художника уже исчезли. Увидеть их можно только на фотографиях.

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Анна Лысенко

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