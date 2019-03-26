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12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Немецкий художник создает новую реальность в своих 3D-картинах

Работы, на которые нужно смотреть дважды.

Художник и графический дизайнер Филип Люк из немецкого города Трир изучал 3D-иллюстрацию в качестве хобби. Но в итоге работы у него стали получаться так хорошо, что художник начал работать в дизайн-студии.

Сейчас Люк работает самостоятельно и сотрудничает со множеством известных брендов, создавая для них оригинальную рекламу.

А в свободное от работы время художник делает иллюстрации «для души».

Он создает 3D-модели бытовых предметов, соединяя их друг с другом и тем самым наделяя новым смыслом. Рассматривать эти картины можно очень долго.

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Екатерина Гура

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