Немецкий художник создает новую реальность в своих 3D-картинах
Работы, на которые нужно смотреть дважды.
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Работы, на которые нужно смотреть дважды.
Художник и графический дизайнер Филип Люк из немецкого города Трир изучал 3D-иллюстрацию в качестве хобби. Но в итоге работы у него стали получаться так хорошо, что художник начал работать в
А в свободное от работы время художник делает иллюстрации «для души».
Он создает 3D-модели бытовых предметов, соединяя их друг с другом и тем самым наделяя новым смыслом. Рассматривать эти картины можно очень долго.
Екатерина Гура