Ученые создали беспохмельный спирт

Группа ученых под руководством профессора Дэвида Натта из Великобритании заявила о создании синтетического спирта Alcarelle, на основе которого можно будет производить беспохмельный алкоголь.
Профессор Натт стал известен в своей стране благодаря непримиримому отношению к алкоголю. Как психиатр, он долгое время работал с пациентами с алкогольной зависимостью. Натту принадлежит известная фраза, что алкоголь опаснее, чем кокаин.
Ученый афишировал намерения изобрести безопасный алкоголь, который не вызывает похмелья и проблем со здоровьем, еще в 1983 году и тогда же приступил к исследованиям. До сих пор его заявления воспринимали скептически.
Если изобретение команды Натта будет признано, беспохмельный алкоголь появится в продаже уже в ближайшие пять лет, пишет The Guardian.
Alcarelle еще не проходил проверку на безопасность. Сам по себе он довольно неприятен на вкус, говорят ученые. Они считают, что при надлежащем финансировании смогут предложить приемлемую формулу напитков на основе синтетического спирта. Скорее всего, законодательно он будет регулироваться как пищевая добавка, говорит Натт.
По задумке ученых, беспохмельный алкоголь будет вызывать состояния эйфории и расслабленности без опасных последствий для здоровья.