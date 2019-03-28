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12:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский художник показал жизнь маленьких людей и гигантских животных

Фантастические иллюстрации, которые заставят улыбнуться.

Японский художник, работающий под псевдонимом Ariduka55, создает волшебные миры, наполненные теплом и нежностью. В них маленькие люди и огромные животные живут в любви и гармонии.

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Гигантские коты, собаки, еноты, панды, лисы, кролики, совы и другие животные и птицы повсюду сопровождают маленьких человечков и оберегают их.

Екатерина Гура

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