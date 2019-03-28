Японский художник показал жизнь маленьких людей и гигантских животных
Фантастические иллюстрации, которые заставят улыбнуться.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Фантастические иллюстрации, которые заставят улыбнуться.
Японский художник, работающий под псевдонимом Ariduka55, создает волшебные миры, наполненные теплом и нежностью. В них маленькие люди и огромные животные живут в любви и гармонии.
Гигантские коты, собаки, еноты, панды, лисы, кролики, совы и другие животные и птицы повсюду сопровождают маленьких человечков и оберегают их.
ひとやすみ pic.twitter.com/hRf2Vl3Z7h— もの久保:画集3刷うれしい (@13033303) 10 марта 2019 г.
8 февраля 2019 г.
来世は猫がいい pic.twitter.com/1gHf4RS3S9— もの久保:画集3刷うれしい (@13033303) 26 февраля 2019 г.
22 февраля 2019 г.
寒い季節の感じがするふわふわでもどうぞ pic.twitter.com/j6WlZULKGB— もの久保:画集3刷うれしい (@13033303) 18 января 2019 г.
3と2です pic.twitter.com/64K4Es4mWD— もの久保:画集3刷うれしい (@13033303) 20 января 2019 г.
そういえばたぬきを描いた絵はこの間ので四枚目でした pic.twitter.com/bk9FuaU09O— もの久保:画集3刷うれしい (@13033303) 5 января 2019 г.
1/7(月) pic.twitter.com/rMkQi27dBo— もの久保:画集3刷うれしい (@13033303) 7 января 2019 г.
「いきどまりです」— もの久保:画集3刷うれしい (@13033303) 24 декабря 2018 г.
「うそをつけ」 pic.twitter.com/FveSC9wS6j
Екатерина Гура