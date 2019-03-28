Внезапно выскочивший лось сбил лыжника во время спуска (видео)
Инцидент мог закончиться плохо.
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Инцидент мог закончиться плохо.
Большой лось стал причиной забавного инцидента в горах возле Ромме в Швеции.
Ничего не подозревающий лыжник спокойно начал спуск с горы. Когда он набрал скорость, из леса выскочило животное и бросилось наперерез.
Чтобы не врезаться в лося, лыжник резко затормозил, кувыркнулся, упал и растерял лыжи.
Свой спуск мужчина снимал на камеру. Роликом он поделился в соцсетях.
«Меня почти сбил большой лось во время катания на лыжах, очень близко пробежал», — написал он.
Анна Лысенко
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