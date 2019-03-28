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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Внезапно выскочивший лось сбил лыжника во время спуска (видео)

Инцидент мог закончиться плохо.

Большой лось стал причиной забавного инцидента в горах возле Ромме в Швеции.

Ничего не подозревающий лыжник спокойно начал спуск с горы. Когда он набрал скорость, из леса выскочило животное и бросилось наперерез.

Чтобы не врезаться в лося, лыжник резко затормозил, кувыркнулся, упал и растерял лыжи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой спуск мужчина снимал на камеру. Роликом он поделился в соцсетях.

«Меня почти сбил большой лось во время катания на лыжах, очень близко пробежал», — написал он.

Анна Лысенко

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