Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной из-за откровенного фото коллеги
Они публикуют свои фото в купальниках.
Они публикуют свои фото в купальниках.
Очередная история с увольнением учительницы за «откровенные» фото в социальных сетях возмутил российских педагогов и запустил флешмоб #учителятожелюди.
На этот раз поводом к протесту послужила недавняя история с увольнением учительницы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, которая в опубликовала на своей странице в Instagram фото в купальнике, сделанное на спортивных соревнованиях.
Этот снимок некоторые родители учащихся и директор школы посчитали слишком откровенным и вынудили педагога написать заявление об уходе по собственному желанию.
В свою очередь возмущенные учителя принялись отстаивать право на свою личную жизнь и самовыражение. Под хэштегом #учителятожелюди педагоги со всей страны публикуют в соцсетях свои фото в купальниках и откровенных нарядах в поддержку Татьяны Кувшинниковой.
Екатерина Гура