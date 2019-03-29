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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной из-за откровенного фото коллеги

Они публикуют свои фото в купальниках.

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Увольнение учительницы за фото в купальнике признали ошибкой

Очередная история с увольнением учительницы за «откровенные» фото в социальных сетях возмутил российских педагогов и запустил флешмоб #учителятожелюди.

На этот раз поводом к протесту послужила недавняя история с увольнением учительницы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, которая в опубликовала на своей странице в Instagram фото в купальнике, сделанное на спортивных соревнованиях.

Этот снимок некоторые родители учащихся и директор школы посчитали слишком откровенным и вынудили педагога написать заявление об уходе по собственному желанию.

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В свою очередь возмущенные учителя принялись отстаивать право на свою личную жизнь и самовыражение. Под хэштегом #учителятожелюди педагоги со всей страны публикуют в соцсетях свои фото в купальниках и откровенных нарядах в поддержку Татьяны Кувшинниковой.

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Екатерина Гура

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