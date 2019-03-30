Назван новый симптом высокого кровяного давления
Доктора советуют в этом случае сократить потребление соли.
Доктора советуют в этом случае сократить потребление соли.
Никтурия, то есть потребность часто вставать в туалет посреди ночи, является признаком высокого кровяного давления.
К такому выводу пришли японские врачи на основе данных 3749 пациентов. Их исследование было представлено на ежегодном научном заседании Japanese Circulation Society.
У жителей японского города Ватари, которые принимали участие в исследовании, измеряли артериальное давление. Их также просили заполнять опросники о ночных посещениях уборной. На основе этих данных ученым удалось обнаружить
«Наше исследование показывает: если вам нужно мочиться ночью (это называется никтурия), у вас может быть повышенное кровяное давление или избыток жидкости в организме», — говорит соавтор исследования, доктор Сатоши Конно.
Доктор советует в этом случае сократить потребление соли и начать регулярно измерять кровяное давление.
Предыдущие исследования, проведенные в Японии, показали, что высокое потребление соли связано с никтурией. По сравнению с западными странами, люди в Японии едят больше соли, их кровяное давление
«Гипертония является национальным заболеванием в Японии. Среднее потребление соли в Японии составляет примерно 10 г в день, что превышает среднее потребление соли в мире — 4 г в день», — говорит доктор Муцуо Харада.
«Более миллиарда человек страдают от высокого кровяного давления во всем мире. Высокое кровяное давление является основной глобальной причиной преждевременной смерти, на которую приходится почти десять миллионов смертей в 2015 году», — отметила профессор Барбара Касадей, президент Европейского общества кардиологов.
Она напомнила о необходимости ограничить потребление соли и алкоголя, отказаться от курения и контролировать вес.
Анна Лысенко
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