Паника и жертвы: названы худшие первоапрельские шутки

1 апреля 2001 года диджей Брайтонского радио сказал своим слушателям, что в море у побережья
Под тяжестью толпы в скалах образовалась большая трещина. Полиция заставила людей покинуть опасное место. Спустя два дня часть меловой скалы откололась и рухнула в море.
В 1896 году Джон Аренс, фермер из Теннесси, решил разыграть жену. Он переоделся в бродягу и надел жуткую белую маску, а затем постучал в дом и попросил открывшую дверь супругу дать ему поесть. Миссис Аренс так перепугалась, что потеряла сознание, а спустя час умерла. Они были женаты всего несколько месяцев.
В 2002 году радиоведущие в
На самом деле дигидрогена монооксид — это научная шутка. Так называют воду, чтобы разыграть подзабывших школьный курс химии.
В результате розыгрыша в полицию поступило более 100 звонков от обеспокоенных жителей, а городской чиновник сравнил обман с террористическим актом.
В 2010 году на первой странице иорданской газеты «Аль-Гад» в шутку сообщалось, что в пустыне возле города
Сообщение вызвало панику среди местных жителей, которые отказались пускать детей в школу, а местный мэр заговорил о возможной эвакуации.
На самом деле иорданцы не настолько легковерны, просто первоапрельские шутки в Иордании не распространены.
В 2016 году «Газета.Ru» опубликовала
В статье говорилось, что группа международных юристов, связанная с правительством России, работала в архивах конгресса США, пытаясь найти возможности для оспаривания процедуры продажи Аляски Россией США во времена Александра II.
Текст вызвал резонанс и даже цитировался западными СМИ.
Анна Лысенко
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