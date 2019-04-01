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12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Паника и жертвы: названы худшие первоапрельские шутки

Из-за неосторожных розыгрышей в День Дурака начинали эвакуацию и перекраивали карту.

Копия Титаника

1 апреля 2001 года диджей Брайтонского радио сказал своим слушателям, что в море у побережья Бичи-Хед, самых высоких меловых скал в Британии, стоит точная копия «Титаника». Со всей округи к скалам бросились сотни людей. Никакого «Титаника» поблизости, конечно же, не оказалось.

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Под тяжестью толпы в скалах образовалась большая трещина. Полиция заставила людей покинуть опасное место. Спустя два дня часть меловой скалы откололась и рухнула в море.

Напугал до смерти

В 1896 году Джон Аренс, фермер из Теннесси, решил разыграть жену. Он переоделся в бродягу и надел жуткую белую маску, а затем постучал в дом и попросил открывшую дверь супругу дать ему поесть. Миссис Аренс так перепугалась, что потеряла сознание, а спустя час умерла. Они были женаты всего несколько месяцев.

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Радиотеррористы

В 2002 году радиоведущие в Канзас-Сити объявили в эфире, что в местной водопроводной воде содержится большое количество дигидрогена монооксида. Они сказали, что это вещество может привести к частому мочеиспусканию и образованию морщин на коже.

На самом деле дигидрогена монооксид — это научная шутка. Так называют воду, чтобы разыграть подзабывших школьный курс химии.

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В результате розыгрыша в полицию поступило более 100 звонков от обеспокоенных жителей, а городской чиновник сравнил обман с террористическим актом.

НЛО в пустыне

В 2010 году на первой странице иорданской газеты «Аль-Гад» в шутку сообщалось, что в пустыне возле города Аль-Джафр приземлился НЛО с трехметровыми пришельцами.

Сообщение вызвало панику среди местных жителей, которые отказались пускать детей в школу, а местный мэр заговорил о возможной эвакуации.

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На самом деле иорданцы не настолько легковерны, просто первоапрельские шутки в Иордании не распространены.

Вернуть Аляску

В 2016 году «Газета.Ru» опубликовала текст-розыгрыш, в котором рассказала о том, как Россия пытается вернуть Аляску через суд в качестве подарка для Владимира Путина.

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В статье говорилось, что группа международных юристов, связанная с правительством России, работала в архивах конгресса США, пытаясь найти возможности для оспаривания процедуры продажи Аляски Россией США во времена Александра II.

Текст вызвал резонанс и даже цитировался западными СМИ.

Анна Лысенко

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