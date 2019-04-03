На границе США начали возводить стену из сыра (видео)
«Кирпичи» делают из просроченного молока.
«Кирпичи» делают из просроченного молока.
Козимо Кавалларо из
Автор проекта критикует проект строительства дополнительных укреплений на границе государства.
Сырные «кирпичи» производят из просроченного молока. «Когда я смотрю на эту стену, — Кавалларо указывает на сооружение по инициативе властей, — я вижу расточительство. Когда я смотрю на стену из сыра, я тоже вижу расточительство. Суть в этом».
Стену на границе США и Мексики стали возводить еще в 1993 году для предотвращения нелегальной иммиграции. Ее сооружали в несколько этапов.
Завершение проекта стало одним из главных пунктов предвыборной программы нынешнего президента США Дональда Трампа. С его избранием уже собранные участки стены стали перемещать с одного места границы на другое, но общая протяженность стены длиной 654 мили не изменилась.
Анна Лысенко
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