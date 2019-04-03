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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

На границе США начали возводить стену из сыра (видео)

«Кирпичи» делают из просроченного молока.

Козимо Кавалларо из Лос-Анджелеса строит стену из сырных блоков вдоль американо-мексиканской границы.

Автор проекта критикует проект строительства дополнительных укреплений на границе государства.

Сырные «кирпичи» производят из просроченного молока. «Когда я смотрю на эту стену, — Кавалларо указывает на сооружение по инициативе властей, — я вижу расточительство. Когда я смотрю на стену из сыра, я тоже вижу расточительство. Суть в этом».

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Стену на границе США и Мексики стали возводить еще в 1993 году для предотвращения нелегальной иммиграции. Ее сооружали в несколько этапов.

Завершение проекта стало одним из главных пунктов предвыборной программы нынешнего президента США Дональда Трампа. С его избранием уже собранные участки стены стали перемещать с одного места границы на другое, но общая протяженность стены длиной 654 мили не изменилась.

Анна Лысенко

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