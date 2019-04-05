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17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британские почтальоны доставили открытку, отправленную 40 лет назад

Но к адресату она так и не попала.

64-летний Джон Дженкс и его 59-летняя супруга Дена из небольшого городка Бромсгроув были крайне удивлены, когда почтальон принес им почтовую открытку, датированную 1977 годом.

Во время загрузки произошла ошибка.

На открытке были изображения Корнуолла и предназначалась она неким Элли и Бобу. Дженксы провели собственное расследование и узнали, что Элли и Боб раньше жили в их доме, но затем уехали в другой город. К сожалению, Боб уже скончался, а вот Элли супругам удалось разыскать.

В ближайшее время они намерены встретиться с ней и вернуть открытку.

Джон и Дена отметили, что им очень интересно узнать о судьбе почтового отправления, которое было утеряно более 40 лет назад.

Екатерина Гура

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