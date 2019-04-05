Британские почтальоны доставили открытку, отправленную 40 лет назад
Но к адресату она так и не попала.
Но к адресату она так и не попала.
64-летний Джон Дженкс и его 59-летняя супруга Дена из небольшого городка Бромсгроув были крайне удивлены, когда почтальон принес им почтовую открытку, датированную 1977 годом.
На открытке были изображения Корнуолла и предназначалась она неким Элли и Бобу. Дженксы провели собственное расследование и узнали, что Элли и Боб раньше жили в их доме, но затем уехали в другой город. К сожалению, Боб уже скончался, а вот Элли супругам удалось разыскать.
Джон и Дена отметили, что им очень интересно узнать о судьбе почтового отправления, которое было утеряно более 40 лет назад.
Екатерина Гура