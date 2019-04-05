Группа «Альянс» показала клип на песню «На заре», снятый 32 года назад
Ранее его не выпускали.
Ранее его не выпускали.
В конце 2018 года отечественные и зарубежные пользователи Сети вдруг заинтересовались советской группой «Альянс», а точнее — их самой популярной песней «На заре».
В новогоднем выпуске программы «Вечерний Ургант» ее перепела Монеточка, а в марте 2019 года трек 1987 года вдруг стал популярен на зарубежных
Пользуясь моментом, клавишник коллектива и автор песни Олег Парастаев на своем
Екатерина Гура