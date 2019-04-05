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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Группа «Альянс» показала клип на песню «На заре», снятый 32 года назад

Ранее его не выпускали.

В конце 2018 года отечественные и зарубежные пользователи Сети вдруг заинтересовались советской группой «Альянс», а точнее — их самой популярной песней «На заре».

В новогоднем выпуске программы «Вечерний Ургант» ее перепела Монеточка, а в марте 2019 года трек 1987 года вдруг стал популярен на зарубежных интернет-ресурсах, где к нему даже стали делать англоязычные субтитры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользуясь моментом, клавишник коллектива и автор песни Олег Парастаев на своем YouTube-канале опубликовал клип на композицию «На заре», снятый еще в 1987 году. По словам музыканта, ранее видео не выпускалось и было восстановлено лишь сейчас.

Екатерина Гура

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