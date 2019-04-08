Ученые назвали продукт, защищающий от Альцгеймера и Паркинсона
Открытие поможет в поиске лекарств для уже заболевших пациентов.
Открытие поможет в поиске лекарств для уже заболевших пациентов.
Употребление в пищу сырого чеснока может помочь предотвратить потерю памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, установили ученые из Луисвиллского университета в США.
В чесноке содержится аллилметилсульфид, ответственный за его специфический запах. Ранее ученые установили, что это природное соединение улучшает микрофлору в кишечнике. Известно, что у пожилых людей с дегенеративными заболеваниями микрофлора кишечника находится в плохом состоянии. Ученые решили проверить непосредственную связь между состоянием кишечника и ухудшением когнитивных способностей.
Команда ученых провела тесты на 24-месячных мышах. Этот возраст сопоставим с промежутком 56−69 лет у людей. Грызунам давали аллилметилсульфид и сравнивали их с мышами, которые были моложе и не получали «чесночной» добавки.
В итоге двухлетние мыши демонстрировали лучшую кратковременную и долговременную память, чем их младшие собраться. У них также не наблюдалось воспаления или других проблем с кишечником.
Дальнейшие исследования показали, что аллилметилсульфид сохраняет экспрессию генов NDNF в головном мозге. Это имеет решающее значение для нормальной работы памяти.
Теперь ученые планируют выяснить, можно ли с помощью чеснока лечить пациентов, которые уже страдают данными заболеваниями.
Анна Лысенко
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