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17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали продукт, защищающий от Альцгеймера и Паркинсона

Открытие поможет в поиске лекарств для уже заболевших пациентов.

Источник: Reuters

Употребление в пищу сырого чеснока может помочь предотвратить потерю памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, установили ученые из Луисвиллского университета в США.

В чесноке содержится аллилметилсульфид, ответственный за его специфический запах. Ранее ученые установили, что это природное соединение улучшает микрофлору в кишечнике. Известно, что у пожилых людей с дегенеративными заболеваниями микрофлора кишечника находится в плохом состоянии. Ученые решили проверить непосредственную связь между состоянием кишечника и ухудшением когнитивных способностей.

Команда ученых провела тесты на 24-месячных мышах. Этот возраст сопоставим с промежутком 56−69 лет у людей. Грызунам давали аллилметилсульфид и сравнивали их с мышами, которые были моложе и не получали «чесночной» добавки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге двухлетние мыши демонстрировали лучшую кратковременную и долговременную память, чем их младшие собраться. У них также не наблюдалось воспаления или других проблем с кишечником.

Дальнейшие исследования показали, что аллилметилсульфид сохраняет экспрессию генов NDNF в головном мозге. Это имеет решающее значение для нормальной работы памяти.

Теперь ученые планируют выяснить, можно ли с помощью чеснока лечить пациентов, которые уже страдают данными заболеваниями.

Анна Лысенко

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