Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Лучший автомобиль в мире. Назван победитель
Лера Кудрявцева показала редкое фото 8-месячной дочки
В гостях: как выглядят квартира и дом 59-летней Ларисы Гузеевой
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Усиление России в Арктике: Крайний север уже не тот Владимир Путин принял участие в пленарном заседании V Международного арктического форума
Ведущая «Первого канала» стала мамой в четвертый раз
Лера Кудрявцева показала редкое фото 8-месячной дочки
Корреспондент Первого канала умер в 39 лет не случайно
Источник сообщил, что случилось с мозгом Быкова
Кокорин — Паку: Готов возместить моральный и материальный ущерб
Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
В сети не оценили «суперафро» Оксаны Федоровой
Бабкина о своем возлюбленном: «Он старик, а я помолодела»
Бывшая Аршавина прогулялась полуобнаженной прилюдно - фото
Юбилейный концерт Пугачевой обернулся конфликтом
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Чем рискуют покупатели квартир под снос
Фоторепортажи
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
12Военный переворот в Судане
12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кардиологи рассказали, почему опасно не завтракать

И чем опасен поздний ужин.

Источник: AP 2019

Люди, которые пропускают завтрак и очень поздно ужинают, хуже восстанавливаются после сердечного приступа.

С таким заявлением выступили кардиологи по итогам исследования, опубликованного в European Journal of Preventive Cardiology.

Читайте также
Названы простые способы оздоровить кишечник

Ученые проанализировали данные 113 пациентов отделения кардиологии. Их средний возраст составлял 60 лет, 73% участников были мужчинами.

58% больных имели привычку ничего не употреблять до обеда, кроме воды или кофе, не менее 3 раз в неделю. У 51% промежуток между вечерним приемом пищи и сном составлял менее 2 часов. У 41% участников имелись обе привычки.

Как показало исследование, у пациентов с обеими нездоровыми привычками вероятность смерти, повторного инфаркта или стенокардии увеличивалась в 4−5 раз в течение месяца после сердечного приступа.

«Здоровый завтрак обычно состоит из молочных продуктов (нежирного или обезжиренного молока, йогурта, сыра), углеводов (цельнозерновой хлеб, крупы) и фруктов. Он должен составлять от 15 до 35% от дневного объема калорий», — рассказал автор исследования, доктор Маркос Миникуччи из Государственного университета Сан-Паулу, Бразилия.

Он также рекомендовал ужинать не позже, чем за два часа до сна.

Предыдущие исследования показали, что люди, которые пропускают завтрак и поздно ужинают, нередко имеют и другие вредные привычки, такие как курение и низкий уровень физической активности.

Анна Лысенко

Читайте также

Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россиянам предложат новую схему покупки квартир
Зеленский выступил против минских соглашений
Сын Романа Абрамовича останется без дальневосточных овощей
«Цапки» сидят, проблемы остались. Как живет станица Кущевская
Шашлыки обошлись двум итальянским студентам в миллионы евро
В Риме впервые за 300 лет открыли «Святую лестницу» Иисуса
Спорт
Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее
Hi-Tech
Самый большой iPhone XS Max подешевел на четверть Цена стала намного адекватнее.
Авто
Очень крутой кроссовер от Geely: это Volvo, только дешевле Марка Geely презентовала свой первый автомобиль на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) – на этой же архитектуре базируется Volvo XC40
Кино
Светлаков признался, почему ушел с ТНТ Актер в 2018 году перешел на канал СТС
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Дети
Ведущая «Первого канала» стала мамой в четвертый раз У Анастасии Трегубовой родился сын (фото)
Леди
Наряды, гости, «живое» выступление: как прошел юбилейный концерт Пугачевой Певица выступила в Кремле.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь