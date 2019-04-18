Кардиологи рассказали, почему опасно не завтракать
И чем опасен поздний ужин.
И чем опасен поздний ужин.
Люди, которые пропускают завтрак и очень поздно ужинают, хуже восстанавливаются после сердечного приступа.
С таким заявлением выступили кардиологи по итогам исследования, опубликованного в European Journal of Preventive Cardiology.
Ученые проанализировали данные 113 пациентов отделения кардиологии. Их средний возраст составлял 60 лет, 73% участников были мужчинами.
58% больных имели привычку ничего не употреблять до обеда, кроме воды или кофе, не менее 3 раз в неделю. У 51% промежуток между вечерним приемом пищи и сном составлял менее 2 часов. У 41% участников имелись обе привычки.
Как показало исследование, у пациентов с обеими нездоровыми привычками вероятность смерти, повторного инфаркта или стенокардии увеличивалась в 4−5 раз в течение месяца после сердечного приступа.
«Здоровый завтрак обычно состоит из молочных продуктов (нежирного или обезжиренного молока, йогурта, сыра), углеводов (цельнозерновой хлеб, крупы) и фруктов. Он должен составлять от 15 до 35% от дневного объема калорий», — рассказал автор исследования, доктор Маркос Миникуччи из Государственного университета
Он также рекомендовал ужинать не позже, чем за два часа до сна.
Предыдущие исследования показали, что люди, которые пропускают завтрак и поздно ужинают, нередко имеют и другие вредные привычки, такие как курение и низкий уровень физической активности.
Анна Лысенко
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