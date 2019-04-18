Американка сделала на голове дочери пасхальную корзинку с яйцами
Когда у мамы очень бурная фантазия.
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Когда у мамы очень бурная фантазия.
43-летняя Эрин Балог из
Длинные волосы девочки мама заплела в шикарные косы, а затем с помощью заколок, каркаса и резинок превратила их в плетеную пасхальную корзинку, которую украсила искусственной травой и разноцветными яйцами, а также яркими лентами.
Главная героиня видео — Куинн — осталась очень довольна маминым креативом.
Екатерина Гура
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