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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка сделала на голове дочери пасхальную корзинку с яйцами

Когда у мамы очень бурная фантазия.

43-летняя Эрин Балог из Сан-Маркоса, штат Калифорния, в честь приближающегося праздника Пасхи сделала невероятную прическу своей 10-летней дочери Куинн.

Длинные волосы девочки мама заплела в шикарные косы, а затем с помощью заколок, каркаса и резинок превратила их в плетеную пасхальную корзинку, которую украсила искусственной травой и разноцветными яйцами, а также яркими лентами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главная героиня видео — Куинн — осталась очень довольна маминым креативом.

Екатерина Гура

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