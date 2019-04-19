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13:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Олени «оккупировали» японский город (фото)

Эти животные признаны национальным достоянием Японии.

В японском городе Нара к югу от Киото пятнистые олени свободно гуляют по улицам и паркам, не боясь людей.

Они заглядывают в магазины, переходят дорогу на светофорах и даже становятся в очередь, чтобы пройти через турникеты. Олени стали одним из символов города и любимцами местных жителей.

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Согласно древнему преданию, бог грома и меча Такэмикадзути прибыл в город верхом на белом олене. Местные жители считают это животное священным. До 1637 года убийство оленя даже каралось смертной казнью. С тех пор не было зафиксировано ни одного такого преступления.

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После Второй мировой войны олени были признаны национальным достоянием Японии, они охраняются законом. В Нара проживает около 1200 оленей. Их популяция разрастается.

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Местный фотограф Йоко Иссии посвятила пятнистым оленям серию работ. Она начала снимать любопытных животных в 2011 году, когда пара оленей остановилась на перекрестке. С тех пор Иссии выпустила несколько фотоальбомов и организовала ряд выставок.

Анна Лысенко

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