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13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Математик три месяца искал одинаковые конфеты в пачках Skittles

И нашел два набора.

Математик и блогер Эрик Фермер, известный под псевдонимом possiblywrong, три месяца проверял теорию вероятности на разноцветных конфетках Skittles.

Эрик купил 468 пачек сладостей и ежедневно перебирал содержимое шести из них. Он внимательно документировал количество конфет и их цвета, и на 82 день эксперимента случилось чудо.

Математику удалось найти абсолютно идентичный набор конфет в пачках № 334 и № 464.

Что именно хотел сказать Фермер своим экспериментом — не очень понятно, но результатом он остался доволен.

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Кстати, иногда научные эксперименты выглядят настолько странно, что вызывают смех даже у самих специалистов. Так, например, в 2018 году австралийские ученые проглотили головы человечков из конструктора Lego, чтобы выяснить, насколько быстро они выйдут из организма естественным путем.

Другой забавный научный эксперимент провели ведущие популярного шоу «Разрушители легенд». В одном из своих выпусков они проверяли миф о том, что в желудке может произойти взрыв, если съесть много шипучих конфет Pop Rocks и запить их большим количеством колы. В итоге этот миф специалисты опровергли.

Екатерина Гура

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