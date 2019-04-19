Математик три месяца искал одинаковые конфеты в пачках Skittles

Математик и блогер Эрик Фермер, известный под псевдонимом possiblywrong, три месяца проверял теорию вероятности на разноцветных конфетках Skittles.
Эрик купил 468 пачек сладостей и ежедневно перебирал содержимое шести из них. Он внимательно документировал количество конфет и их цвета, и на 82 день эксперимента случилось чудо.
Математику удалось найти абсолютно идентичный набор конфет в пачках № 334 и № 464.
Что именно хотел сказать Фермер своим экспериментом — не очень понятно, но результатом он остался доволен.
Кстати, иногда научные эксперименты выглядят настолько странно, что вызывают смех даже у самих специалистов. Так, например, в 2018 году австралийские ученые проглотили головы человечков из конструктора Lego, чтобы выяснить, насколько быстро они выйдут из организма естественным путем.
Другой забавный научный эксперимент провели ведущие популярного шоу «Разрушители легенд». В одном из своих выпусков они проверяли миф о том, что в желудке может произойти взрыв, если съесть много шипучих конфет Pop Rocks и запить их большим количеством колы. В итоге этот миф специалисты опровергли.