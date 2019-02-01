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13:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как на морозе превратить воду в снежное облако (видео)

Зима — отличное время для экспериментов.

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В конце января в США, на Среднем Западе и в Чикаго, установилась аномально холодная погода. Столбик термометра там опустился ниже -30 градусов, и все засыпало снегом.

Но морозы пугают не всех. Некоторые местные жители устраивают себе зимние развлечения и наслаждаются снегом и холодом.

Так, жители Чикаго провели интересный эксперимент и вылили на морозе кастрюлю с кипятком.

Интересно, что вода не застыла, а мгновенно превратилась в снежное облако, которое за секунды развеялось в воздухе.

Во время загрузки произошла ошибка.

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