Как на морозе превратить воду в снежное облако (видео)
Зима — отличное время для экспериментов.
Зима — отличное время для экспериментов.
В конце января в США, на Среднем Западе и в Чикаго, установилась аномально холодная погода. Столбик термометра там опустился ниже -30 градусов, и все засыпало снегом.
Но морозы пугают не всех. Некоторые местные жители устраивают себе зимние развлечения и наслаждаются снегом и холодом.
Так, жители Чикаго провели интересный эксперимент и вылили на морозе кастрюлю с кипятком.
Интересно, что вода не застыла, а мгновенно превратилась в снежное облако, которое за секунды развеялось в воздухе.
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