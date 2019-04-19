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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял «тайный» Нью-Йорк с высоты птичьего полета

Настоящее зазеркалье.

Американский фотограф Навид Барати несколько лет назад забрался на небоскреб в Нью-Йорке, чтобы сделать снимки города с высоты. И тогда его ждало неожиданное открытие — он увидел совсем другой, скрытый от посторонних глаз Нью-Йорк.

Барати снял городские пейзажи, отраженные в зеркальных окнах небоскребов, которые выглядят как параллельный мир. Эту серию работ он назвал Hidden City («Спрятанный город»).

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Самое интересное, что свои фото Барати делает не с помощью беспилотника, а просто с крыш зданий, протягивая руку с камерой как можно дальше.

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Екатерина Гура

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