Фотограф снял «тайный» Нью-Йорк с высоты птичьего полета
Настоящее зазеркалье.
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Настоящее зазеркалье.
Американский фотограф Навид Барати несколько лет назад забрался на небоскреб в
Барати снял городские пейзажи, отраженные в зеркальных окнах небоскребов, которые выглядят как параллельный мир. Эту серию работ он назвал Hidden City («Спрятанный город»).
Самое интересное, что свои фото Барати делает не с помощью беспилотника, а просто с крыш зданий, протягивая руку с камерой как можно дальше.
Екатерина Гура