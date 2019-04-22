Ученые нашли следы крупного конфликта на Аляске

Ученые обнаружили следы массового убийства, которое произошло около 350 лет назад в селении Агалигмиут на Аляске.
Во время недавних раскопок археологи из Абердинского университета нашли останки 28 человек и около 60 тысяч хорошо сохранившихся артефактов. Жертвы погибли от стрел и ударов копьем.
Когда произошло нападение на Агалигмиут, точно не известно. По данным ученых, комплекс зданий, в котором погибли люди, был построен где-то между 1590 и 1630 годами. Он был обстрелян из луков, а затем сожжен. Это произошло между 1652 и 1677 годом.
Нападение произошло во время серии конфликтов на Аляске и Юконе, которые историки называют «войнами с луками и стрелами». Согласно легенде юпикских народов, пока мужчины были на войне, жители соседней деревни обстреляли укрепление с оставшимися в нем жителями, а поселок сожгли. Найденные тела подтверждают это устное предание.
По словам ученых, масштабный конфликт могла спровоцировать нехватка продовольствия.
Около 60 тысяч хорошо сохранившихся артефактов рассказывают, какова была жизнь в Агалигмиуте до расправы. Археологи обнаружили куклы, статуэтки, деревянные танцевальные маски и корзины с травами. Команда из 3DVisLab в Университете Данди в Шотландии работает над созданием 3D-копий артефактов.