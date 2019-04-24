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18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Николас Кейдж рассмешил пользователей Сети пением в караоке

Выступление было наполнено болью и страданием.

55-летний голливудский актер Николас Кейдж, пожалуй, чаще других своих коллег становится героем мемов и шуток. И хоть самому актеру это не нравится, он продолжает подбрасывать пользователям соцсетей новые поводы для смеха.

На днях Кейдж решил отдохнуть в одном из караоке-баров Лос-Анджелеса. Посетители заведения сняли на камеру актера, который исполнял песню Принса «Purple rain». Но исполнял он ее с таким страданием и болью, что смотреть и слушать это выступление было тяжело всем.

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Несмотря на смех и шутки в интернете, Кейджа можно понять и простить. Сейчас актер переживает непростой период в жизни. В конце марта он сначала подал заявление на регистрацию брака со своей подругой 34-летней визажисткой Эрикой Койке, а уже через четыре дня попросил это заявление аннулировать. Теперь девушка требует от звезды денежную компенсацию «за разбитое сердце» и «неоправдавшиеся ожидания».

Екатерина Гура

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