18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Николас Кейдж рассмешил пользователей Сети пением в караоке
Выступление было наполнено болью и страданием.
55-летний голливудский актер Николас Кейдж, пожалуй, чаще других своих коллег становится героем мемов и шуток. И хоть самому актеру это не нравится, он продолжает подбрасывать пользователям соцсетей новые поводы для смеха.
На днях Кейдж решил отдохнуть в одном из
Несмотря на смех и шутки в интернете, Кейджа можно понять и простить. Сейчас актер переживает непростой период в жизни. В конце марта он сначала подал заявление на регистрацию брака со своей подругой 34-летней визажисткой Эрикой Койке, а уже через четыре дня попросил это заявление аннулировать. Теперь девушка требует от звезды денежную компенсацию «за разбитое сердце» и «неоправдавшиеся ожидания».
Екатерина Гура