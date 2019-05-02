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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде открыли скоростные американские горки (видео)

Посетители могут прокатиться со скоростью 130 км в час.

Парк развлечений Canada’s Wonderland в городе Вон, провинция Онтарио, построил новый «скоростной» аттракцион.

На американских горках Yukon Striker посетители могут прокатиться со скоростью 130 км в час. Сперва вагонетка «падает» с высоты 75 метров под углом 90 градусов, имитируя свободное падение.

Через три секунды начинается торможение, вагонетка снова разгоняется, ныряет в туннель под водой, затем снова набирает высоту и мчит по колее длиной 1105 метров, достигая на поворотах максимальной скорости. При этом под сидениями нет пола — ноги человека буквально висят в воздухе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме свободного падения и огромной скорости посетителей ждет невероятная вертикальная петля. Продолжительность поездки составляет около 3 минут и 25 секунд.

Руководство парка ожидает, что уже через несколько дней Yukon Striker попадет в Книгу рекордов Гиннесса как самые быстрые американские горки в мире.

Анна Лысенко

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