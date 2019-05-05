16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Что будет, если астероид упадет на Нью-Йорк
Ученые проработали возможный сценарий катастрофы.
Международные эксперты по «планетарной обороне» регулярно прорабатывают сценарии спасения человечества в случае падения на Землю астероида. В 2013 году они создали симуляцию, в которой космическое тело упало на Французскую Ривьеру, в 2015-м — на Дакку, в 2017-м — на Токио.
В последней симуляции ученые рассмотрели варианты развития событий в случае падения астероида на
Специалисты рассмотрели сценарий, в котором астероид диаметром от 100 до 300 метров имел шансы в 1% упасть на Землю 29 апреля 2027 года.
Около 200 астрономов, инженеров и специалистов по чрезвычайным ситуациям получали новую информацию, принимали решения и ожидали дальнейших данных от организаторов игры, разработанной инженером аэрокосмической промышленности НАСА.
По мере того, как в симуляции проходили условные месяцы, вероятность того, что астероид врежется в Землю, возросла сперва до 10%, а затем до 100%.
В симуляции крупные космические державы — США, ЕС, Россия, Китай и Япония — решили создать шесть зондов для удара по астероиду, чтобы изменить его траекторию. Потребовалось время, чтобы собрать аппараты и дождаться окна запуска.
Трем зондам удалось поразить астероид. Основная его часть сбилась с траектории, но меньший фрагмент шириной 60 метров продолжил путь к восточной части США. Дальше в симуляции Вашингтон стал рассматривать возможность отправить на астероид ядерную бомбу, но этому помешали политические разногласия.
За шесть «месяцев» до удара стало понятно, что астероид войдет в атмосферу со скоростью 69 тысяч километров в час и взорвется над Центральным парком в
По словам участников симуляции, в ходе игры было поднято огромное количество вопросов, например, как власти будут эвакуировать из города 10 млн человек. Как показало моделирование, двух месяцев для такой масштабной эвакуации будет недостаточно. Кроме того, возник вопрос финансирования, защиты культурного наследия и многие другие.
Такой вымышленный
Следующие такие учения состоятся в 2021 году в Вене.
Анна Лысенко
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