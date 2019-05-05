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16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Что будет, если астероид упадет на Нью-Йорк

Ученые проработали возможный сценарий катастрофы.

Международные эксперты по «планетарной обороне» регулярно прорабатывают сценарии спасения человечества в случае падения на Землю астероида. В 2013 году они создали симуляцию, в которой космическое тело упало на Французскую Ривьеру, в 2015-м — на Дакку, в 2017-м — на Токио.

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В последней симуляции ученые рассмотрели варианты развития событий в случае падения астероида на Нью-Йорк. Несмотря на то, что астрономы в игре имели в своем распоряжении восемь условных лет, они так и не смогли отклонить «космического убийцу».

Специалисты рассмотрели сценарий, в котором астероид диаметром от 100 до 300 метров имел шансы в 1% упасть на Землю 29 апреля 2027 года.

Около 200 астрономов, инженеров и специалистов по чрезвычайным ситуациям получали новую информацию, принимали решения и ожидали дальнейших данных от организаторов игры, разработанной инженером аэрокосмической промышленности НАСА.

По мере того, как в симуляции проходили условные месяцы, вероятность того, что астероид врежется в Землю, возросла сперва до 10%, а затем до 100%.

В симуляции крупные космические державы — США, ЕС, Россия, Китай и Япония — решили создать шесть зондов для удара по астероиду, чтобы изменить его траекторию. Потребовалось время, чтобы собрать аппараты и дождаться окна запуска.

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Трем зондам удалось поразить астероид. Основная его часть сбилась с траектории, но меньший фрагмент шириной 60 метров продолжил путь к восточной части США. Дальше в симуляции Вашингтон стал рассматривать возможность отправить на астероид ядерную бомбу, но этому помешали политические разногласия.

За шесть «месяцев» до удара стало понятно, что астероид войдет в атмосферу со скоростью 69 тысяч километров в час и взорвется над Центральным парком в Нью-Йорке. Энергия взрыва будет в 1000 раз больше энергии ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Ученые утверждают, что взрывная волна уничтожит все в радиусе 15 километров. Манхэттен будет полностью разрушен. Лопнут окна в зданиях в радиусе 45 км, а другие повреждения будут наблюдаться в радиусе 68 км от места взрыва.

По словам участников симуляции, в ходе игры было поднято огромное количество вопросов, например, как власти будут эвакуировать из города 10 млн человек. Как показало моделирование, двух месяцев для такой масштабной эвакуации будет недостаточно. Кроме того, возник вопрос финансирования, защиты культурного наследия и многие другие.

Один из самых важных вопросов, говорят ученые, касается человеческой психологии и этики: как будут вести себя люди, если узнают, что их дом будет разрушен через 6 месяцев? Например, будут ли они продолжать платить кредит?

Такой вымышленный астероид-убийца крайне маловероятен, успокаивает инженер НАСА Пол Чодас, который является разработчиком игры. Но связанные с ним проблемы должны быть выявлены и обсуждены, добавляет он.

Следующие такие учения состоятся в 2021 году в Вене.

Анна Лысенко

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