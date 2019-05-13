13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии нашелся молодой двойник Брэда Питта (фото)
И это сходство отлично помогает ему в работе.
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И это сходство отлично помогает ему в работе.
26-летний Эрик Вент из Сиднея уже несколько лет работает моделью и актером. И это неудивительно, ведь внешность у этого молодого человека всячески сопутствует такому выбору профессии.
Свою модельную карьеру Эрик начал около 10 лет назад, чтобы заработать немного денег и повеселиться, но работодателям он понравился — и с ним заключили многолетний контракт. Теперь он работает в
Одно из преимуществ Вента в том, что он очень похож на голливудского актера Брэда Питта. Молодой человек признает, что его иногда путают со знаменитостью.
Интересно, что хоть в Сети его и называют копией Брэда Питта, некоторым Эрик напоминает Леонардо ДиКаприо и австралийского актера Криса Хемсворта.
Екатерина Гура
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