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12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Венеции появился впечатляющий мост из гигантских рук (фото)

Он символизирует необходимость преодолевать разногласия.

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Над венецианским Арсеналом в районе Кастелло появилась необычная скульптура-мост в виде шести пар рук. Это работа итальянского художника и скульптора Лоренцо Куинна была приурочена к 58-й венецианской биеннале современного искусства.

Высота моста составляет 15 метров, а его ширина — 20 метров. Скульптура получила название Building Bridges, что в переводе означает «Строительство (наведение) мостов».

Скульптура состоит из шести пар мужских и женских рук, соединенных рукопожатиями. Каждая пара символизирует одну из шести общечеловеческих ценностей.

«Дружба — для совместного создания будущего; мудрость — для принятия взаимовыгодных решений; помощь — для укрепления долгосрочных отношений; вера — символ доверия своему сердцу; надежда — для продолжения важных начинаний; любовь — фундаментальная цель всего этого», — рассказал журналистам Лоренцо Куинн.

Вера. Дружба. Помощь. Надежда. Мудрость. Любовь.
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Отметим, что это уже не первая монументальная работа «с руками» этого скульптора. В 2017 году Куинн создал скульптуру под названием «Поддержка», изображающая пару рук, которые поддерживают здание на канале. Тогда художник пытался привлечь внимание к проблеме изменения климата, в результате которого Венеция может уйти под воду.

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Екатерина Гура

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