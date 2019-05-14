12:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Венеции появился впечатляющий мост из гигантских рук (фото)
Он символизирует необходимость преодолевать разногласия.
Над венецианским Арсеналом в районе Кастелло появилась необычная
Высота моста составляет 15 метров, а его ширина — 20 метров. Скульптура получила название Building Bridges, что в переводе означает «Строительство (наведение) мостов».
«Дружба — для совместного создания будущего; мудрость — для принятия взаимовыгодных решений; помощь — для укрепления долгосрочных отношений; вера — символ доверия своему сердцу; надежда — для продолжения важных начинаний; любовь — фундаментальная цель всего этого», — рассказал журналистам Лоренцо Куинн.
Отметим, что это уже не первая монументальная работа «с руками» этого скульптора. В 2017 году Куинн создал скульптуру под названием «Поддержка», изображающая пару рук, которые поддерживают здание на канале. Тогда художник пытался привлечь внимание к проблеме изменения климата, в результате которого Венеция может уйти под воду.
Екатерина Гура
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