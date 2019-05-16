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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Предприимчивый инженер создал «автомойку для людей» (видео)

И она полезнее, чем кажется на первый взгляд.

70-летний Матти Паасо из Хельсинки соорудил удивительную машину для мытья в душе, работающую по принципу автомобильной мойки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это вертикальное устройство с двумя двигателями и большой вращающейся щеткой, которая автоматически передвигается сверху вниз и обратно. Механизм имеет несколько режимов интенсивности вращения щетки и оснащен кнопками аварийной остановки и автоматического выключения через 15 минут.

По словам изобретателя, на создание мойки у него ушло три года, и за это время он разработал несколько прототипов устройства. Конечная стоимость моечного агрегата составляет чуть больше пяти тысяч долларов.

Как рассказал Паасо, ему пришлось все придумывать самому, так как подобных устройств он не нашел.

Хотя мойка и создавалась, в первую очередь, как прибор для тех, кому лень мыться самостоятельно, изобретатель отмечает, что его машина будет крайне полезна в больницах и домах, где живут пожилые люди или инвалиды.

Екатерина Гура

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