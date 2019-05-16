15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Предприимчивый инженер создал «автомойку для людей» (видео)
И она полезнее, чем кажется на первый взгляд.
70-летний Матти Паасо из Хельсинки соорудил удивительную машину для мытья в душе, работающую по принципу автомобильной мойки.
Это вертикальное устройство с двумя двигателями и большой вращающейся щеткой, которая автоматически передвигается сверху вниз и обратно. Механизм имеет несколько режимов интенсивности вращения щетки и оснащен кнопками аварийной остановки и автоматического выключения через 15 минут.
По словам изобретателя, на создание мойки у него ушло три года, и за это время он разработал несколько прототипов устройства. Конечная стоимость моечного агрегата составляет чуть больше пяти тысяч долларов.
Хотя мойка и создавалась, в первую очередь, как прибор для тех, кому лень мыться самостоятельно, изобретатель отмечает, что его машина будет крайне полезна в больницах и домах, где живут пожилые люди или инвалиды.
Екатерина Гура
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