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18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка нашла на пляже рыбу с человеческими зубами

И выглядит она действительно очень странно.

31-летняя жительница Северной Каролины Малеа Берроуз гуляла с ребенком по пляжу на острове Святого Симона в Джорджии, когда ее внимание привлекла странная рыба, выброшенная на берег.

Подойдя поближе к находке, Малеа увидела во рту у рыбы несколько рядов человеческих зубов. Американка испугалась, но все-таки сделала несколько снимков, которые затем опубликовала в интернете.

По словам специалистов, странная рыба — это не монстр, а кейпкодский карась, которого также называют «овечья голова» (как раз из-за зубов). Эти рыбы используют свои зубы, чтобы раздавливать креветок, моллюсков, крабов и мидий, которыми они питаются.

Екатерина Гура

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