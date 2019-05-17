Американка нашла на пляже рыбу с человеческими зубами

31-летняя жительница Северной Каролины Малеа Берроуз гуляла с ребенком по пляжу на острове Святого Симона в Джорджии, когда ее внимание привлекла странная рыба, выброшенная на берег.
Подойдя поближе к находке, Малеа увидела во рту у рыбы несколько рядов человеческих зубов. Американка испугалась, но все-таки сделала несколько снимков, которые затем опубликовала в интернете.
По словам специалистов, странная рыба — это не монстр, а кейпкодский карась, которого также называют «овечья голова» (как раз из-за зубов). Эти рыбы используют свои зубы, чтобы раздавливать креветок, моллюсков, крабов и мидий, которыми они питаются.