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15:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

В США на берег выбросило загадочную рыбу (видео)

Это первый случай, когда рыба-аферист была замечена в Северном полушарии.

На пляж в Санта-Барбаре выбросило редчайшую рыбу, прозванную «аферистом» или «обманщиком», поскольку это животное долгое время ускользало от ученых.

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Огромное существо длиной 2,1 м принадлежит к виду Mola tecta из семейства луны-рыбы. Инцидент сразу заинтересовал исследователей, поскольку обычное место обитания этой рыбы — воды возле Австралии, Новой Зеландии, южной части Чили и Южной Африки.

Это первый случай, когда Mola tecta была замечена в Северном полушарии.

Находка была сделана еще 19 февраля, но свои выводы относительно рыбы ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнародовали только сейчас. Им понадобился анализ ДНК существа и другие исследования.

Вид Mola tecta был открыт только в 2017 году в Новой Зеландии. Эта неуловимая рыба может весить до двух тонн и достигать в длину трех метров. Рыбы-аферисты предпочитают жить в одиночестве в труднодоступных районах океана. Изредка они всплывают на поверхность, чтобы погреться.

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