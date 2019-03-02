В США на берег выбросило загадочную рыбу (видео)

На пляж в Санта-Барбаре выбросило редчайшую рыбу, прозванную «аферистом» или «обманщиком», поскольку это животное долгое время ускользало от ученых.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/X_LxvH2xBFc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Огромное существо длиной 2,1 м принадлежит к виду Mola tecta из семейства луны-рыбы. Инцидент сразу заинтересовал исследователей, поскольку обычное место обитания этой рыбы — воды возле Австралии, Новой Зеландии, южной части Чили и Южной Африки.

Это первый случай, когда Mola tecta была замечена в Северном полушарии.

Находка была сделана еще 19 февраля, но свои выводы относительно рыбы ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнародовали только сейчас. Им понадобился анализ ДНК существа и другие исследования.

Вид Mola tecta был открыт только в 2017 году в Новой Зеландии. Эта неуловимая рыба может весить до двух тонн и достигать в длину трех метров. Рыбы-аферисты предпочитают жить в одиночестве в труднодоступных районах океана. Изредка они всплывают на поверхность, чтобы погреться.