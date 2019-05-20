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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети опубликованы 400-летние записки врача-оккультиста

Он описывает случаи одержимости, лунатизма и «пикантных» болезней.

Источник: The casebooks of Simon Forman and Richard Napier

Исследователи из Кембриджского университета оцифровали и опубликовали в Сети заметки астролога и целителя елизаветинской эпохи Саймона Формана и его протеже Ричарда Напье.

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Оккультист Форман (1552−1611) родился в Уилтшире. Он изучал медицину и астрологию в Оксфордском университете. В 1592 году Форман выжил после чумы, что укрепило его репутацию целителя.

Астролог работал в Лондоне, где предоставлял медицинские услуги, а иногда даже «избавлял от колдовства». Он имел достаточно размытое представление о врачебной этике и время от времени вступал в близкие отношения с пациентками, утверждают исследователи.

Сохранились многочисленные заметки Формана о случаях из его практики, сделанные между 1596 и 1603 годами. Форман и его партнер описывают влияние на человека небесных тел, случаи супружеской измены и венерических заболеваний, «порчу», грязные анекдоты и своеобразные методы лечения болезней, от прикосновения к руке мертвеца до «голубиных туфель», когда пациент должен был носить на ногах тушки голубей.

Форман нередко прописывал своим пациентам кровопускание, лечение травами, табаком и мазями, содержащими ртуть.

Многие из описанных болезней были психическими. Астролог описывает случаи лунатизма, склонности к самоубийству и «одержимости».

По словам ученых, записи астролога — настоящая сокровищница информации о медицинских и личных проблемах типичных елизаветинцев. Цифровой архив отсортирован по именам пациентов, случаям болезней и лечащим врачам — коллегам Формана.

Анна Лысенко

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