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16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Лаосе нашли загадочные «кувшины великанов»

Местные жители верят, что в них варили рисовое вино.

Источник: Plain of Jars Archaeological Project

На северо-востоке Лаоса археологи обнаружили 137 загадочных каменных сооружений, напоминающих огромные кувшины или колодцы.

Они расположены на 15 удаленных участках в провинции Сиангкхуанг.

Это не первая подобна находка. Каменные «кувшины» в Лаосе впервые обнаружили в 1930-х годах. Речь идет о знаменитой Долине кувшинов у подножия Аннамского хребта, в которой насчитывают тысячи каменных «горшков».

После войны во Вьетнаме археологические разведки в Лаосе были прекращены из-за того, что огромные лесные территории остались не разминированными. Теперь исследователи осторожно приступают к новым экспедициям.

Размер горшков составляет до трёх метров, вес некоторых достигает 6 тонн, а возраст — от 1,5 до 2 тысяч лет. По местным преданиям, в таких кувшинах великаны когда-то варили рисовое вино.

Ученые предполагают, что каменные «кувшины» использовали как погребальные урны. В них временно помещали тела умерших, а когда оставался один скелет, кости погребали под землей. Окончательного ответа на то, как использовали эти «кувшины», у исследователей до сих пор нет.

Возле некоторых «кувшинов» в земле найдены захоронения и надгробные диски, украшенные резьбой, но археологи из Австралийского национального университета, сделавшие находку, допускают, что эти погребения могут относиться к более позднему времени.

По всей видимости, «кувшины» были вырезаны в карьерах поблизости. Но непонятно, как древние люди сумели переместить их на несколько километров.

Анна Лысенко

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