16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Лаосе нашли загадочные «кувшины великанов»
Местные жители верят, что в них варили рисовое вино.
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Они расположены на 15 удаленных участках в провинции Сиангкхуанг.
Это не первая подобна находка. Каменные «кувшины» в Лаосе впервые обнаружили в 1930-х годах. Речь идет о знаменитой Долине кувшинов у подножия Аннамского хребта, в которой насчитывают тысячи каменных «горшков».
После войны во Вьетнаме археологические разведки в Лаосе были прекращены
Ученые предполагают, что каменные «кувшины» использовали как погребальные урны. В них временно помещали тела умерших, а когда оставался один скелет, кости погребали под землей. Окончательного ответа на то, как использовали эти «кувшины», у исследователей до сих пор нет.
Возле некоторых «кувшинов» в земле найдены захоронения и надгробные диски, украшенные резьбой, но археологи из Австралийского национального университета, сделавшие находку, допускают, что эти погребения могут относиться к более позднему времени.
По всей видимости, «кувшины» были вырезаны в карьерах поблизости. Но непонятно, как древние люди сумели переместить их на несколько километров.
Анна Лысенко
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