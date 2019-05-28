Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удивительный мир. Самые красивые диджитал-модели (40 фото)
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты)
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Бунт в одесской колонии: надзиратели попали в больницу На Украине сотрудники полиции завершили спецоперацию в исправительной колонии Одессы
Ангельски красивая дочь Моники Белуччи сравнила себя с мамой
Врач попросил мусульманку снять никаб и поплатился
Лобода, Водонаева, Бородина на вручении премии телеканала
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
5 способов улучшить сексуальную жизнь с помощью еды
Сколько сладкого можно съесть в день без вреда
Реакция Кудрявцевой на ее фото в статье «Актриса или проститутка»
Зеленский оценил значение запаха шаурмы для Киева
40-летнюю Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью
Когда ребенок будет спать всю ночь? Отвечает эксперт
Большая стильная квартира в Бирюлево. Как она выглядит?
Молодые россияне бросились скупать жилье
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
10Инаугурация Владимира Зеленского
15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский студент нашел через соцсети своего двойника

Теперь они друзья навек.

21-летний студент из Лондона Бен Кодрингтон в конце мая рассказал местным журналистам свою необычную историю знакомства с «двойником».

Как-то раз Бен увидел в рекомендациях на Facebook парня из Канады с точно таким же именем и фамилией. Шутки ради он решил отправить ему сообщение, и молодые люди начали общаться.

В ходе бесед они выяснили, что объединяет их не только имя с фамилией.

Они одногодки, родившиеся с разницей всего в пару недель, оба студенты, обожают рэп и компьютерные игры, а самое забавное, что у обоих на страницах в Facebook было фото в костюме банана. После этого парни решили, что они настоящие родственные души и практически двойники.

Бен из Торонто пригласил Бена из Лондона приехать в гости, и тот не отказался. После проведенного вместе времени парни назвали себя лучшими друзьями и даже установили на аватарки в соцсетях совместное селфи.

Екатерина Гура

Читайте также

В Косове освободили российского сотрудника миссии ООН
Загитова, Медведева и Туктамышева выступили на шоу в Японии
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
РЖД впервые показали изображения интерьера нового плацкарта
Депутат пришел с котом на заседание профильного комитета
Напавший на журналиста российский чиновник обратился в полицию
Синоптики составили долгосрочный прогноз погоды на июнь
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Автодилер за день лишился более 500 машин (все они разбиты) Стоимость ремонта разбитых машин владелец автосалона оценивает примерно в $15 млн
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Популярные темы на «Детях»
Досуг ребенка 4 лет 257
В Москве 18 девочек назвали Арьями 242
Споры и обидки: чья дача важнее? 174
Эксперименты с прививками 158
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь