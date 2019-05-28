15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский студент нашел через соцсети своего двойника
Теперь они друзья навек.
21-летний студент из Лондона Бен Кодрингтон в конце мая рассказал местным журналистам свою необычную историю знакомства с «двойником».
Они одногодки, родившиеся с разницей всего в пару недель, оба студенты, обожают рэп и компьютерные игры, а самое забавное, что у обоих на страницах в Facebook было фото в костюме банана. После этого парни решили, что они настоящие родственные души и практически двойники.
Бен из Торонто пригласил Бена из Лондона приехать в гости, и тот не отказался. После проведенного вместе времени парни назвали себя лучшими друзьями и даже установили на аватарки в соцсетях совместное селфи.
Екатерина Гура