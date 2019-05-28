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18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поклонники высмеяли новую восковую фигуру Арианы Гранде (фото)

Сама певица тоже не в восторге.

А лондонском Музее восковых фигур Мадам Тюссо появилась новая знаменитость. На всеобщее обозрение там выставили восковую фигуру певицы Арианы Гранде, которая, к слову, оказалась совсем на нее не похожа.

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Пока сотрудники музея расхваливали свое новое творение, поклонники по всему миру пытались угадать, кого же на самом деле изобразили мастера восковых дел. Но вывод был один — скульптура даже отдаленно не напоминает известную певицу.

Это ужасно. Вообще на нее не похоже.
Бедная Ариана. Зачем они так с ней поступили?
Она слишком белая.
Совсем не близко.

После бурных дискуссий в соцсетях, Гранде решила сама прокомментировать происходящее.

В комментариях она написала, что хотела бы пообщаться с создателями скульптуры.

Это уже не первый раз, когда Музей Мадам Тюссо попадает в немилость пользователей Сети. Ранее подобные скандалы возникали в отношении фигур Эмилии Кларк в роли Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», Бейонсе и Мелании Трамп.

Екатерина Гура

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