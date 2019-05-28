18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поклонники высмеяли новую восковую фигуру Арианы Гранде (фото)
Сама певица тоже не в восторге.
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Сама певица тоже не в восторге.
А лондонском Музее восковых фигур Мадам Тюссо появилась новая знаменитость. На всеобщее обозрение там выставили восковую фигуру певицы Арианы Гранде, которая, к слову, оказалась совсем на нее не похожа.
Пока сотрудники музея расхваливали свое новое творение, поклонники по всему миру пытались угадать, кого же на самом деле изобразили мастера восковых дел. Но вывод был один — скульптура даже отдаленно не напоминает известную певицу.
This is awful. Looks nothing like her— Bita Sohi (@BitaSohi) May 28, 2019
poor Ari, why would they do this to her?— ??♂️LMV??♂️ (@luiivee) May 24, 2019
It’s too white.— Michelle Nernst (@hijadeNernst) May 24, 2019
Nope not even close— Alexa Erhardt (@alexaerhardt) May 25, 2019
После бурных дискуссий в соцсетях, Гранде решила сама прокомментировать происходящее.
Это уже не первый раз, когда Музей Мадам Тюссо попадает в немилость пользователей Сети. Ранее подобные скандалы возникали в отношении фигур Эмилии Кларк в роли Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», Бейонсе и Мелании Трамп.
Екатерина Гура