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17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф создает сказочные миры без использования фотошопа

В ход идут миниатюры, природные материалы и большая фантазия.

Мексиканский фотограф Феликс Эрнандес визуализирует свои идеи с помощью фантастических фотографий, созданных из игрушечных моделей, ручных наборов и хитрых трюков с камерой.

Практически все, что можно увидеть на его снимках, — результат долгой и кропотливой работы. Эрнандес сначала создает на бумаге эскиз будущего фото, затем подбирает необходимые материалы и выставляет нужную композицию, а уже потом берет в руки камеру.

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Финальные снимки Эрнандес, конечно же, обрабатывает в фотошопе, но там он лишь приводит в порядок цветовую гамму, ведь основные эффекты в его миниатюрных мирах создаются вручную. Это фотограф с удовольствием демонстрирует в соцсетях.

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Екатерина Гура

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