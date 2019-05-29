17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф создает сказочные миры без использования фотошопа
В ход идут миниатюры, природные материалы и большая фантазия.
Мексиканский фотограф Феликс Эрнандес визуализирует свои идеи с помощью фантастических фотографий, созданных из игрушечных моделей, ручных наборов и хитрых трюков с камерой.
Практически все, что можно увидеть на его снимках, — результат долгой и кропотливой работы. Эрнандес сначала создает на бумаге эскиз будущего фото, затем подбирает необходимые материалы и выставляет нужную композицию, а уже потом берет в руки камеру.
Финальные снимки Эрнандес, конечно же, обрабатывает в фотошопе, но там он лишь приводит в порядок цветовую гамму, ведь основные эффекты в его миниатюрных мирах создаются вручную. Это фотограф с удовольствием демонстрирует в соцсетях.
Екатерина Гура
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