Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ударить по поездам из РФ: раскрыт план Киева
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Четверть москвичей хотят продать новые квартиры по реновации
Бунт в одесской колонии: надзиратели попали в больницу На Украине сотрудники полиции завершили спецоперацию в исправительной колонии Одессы
Новый президент Литвы поставил «жирную точку» в отношениях с РФ
Кличко бросился спасать экс-невесту после избиения
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Томские врачи удалили из желудка школьницы огромный ком волос
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром
История любви Надежды Кадышевой
Моника Беллуччи с бойфрендом пришли на светский раут в Мадриде
Стал известен возраст дочери Сергея Лазарева
Алла Пугачева показала, как отдыхает на природе с детьми
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
8«Наводить мосты»
17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые расшифровали загадочные следы возле вулкана в Турции

И узнали, что нарисовано охрой на камне неподалеку.

Источник: Erdal Gumus

В бронзовом веке произошло извержение вулкана Чакаллар в Турции. Древние люди вместе со своими собаками наблюдали за стихией и даже оставили рисунок в память о происходящем.

Воссоздать эти события удалось ученым из Университета Кертины в Австралии. Тем самым они опровергли ложное представление о том, что следы в пепле, оставленные во время извержения, принадлежат неандертальцам.

Читайте также
Напиток фараонов. В Израиле сварили пиво на дрожжах 5000-летней давности

Впервые исследователи узнали о древних следах в 1960-х годах. Отпечатки ног обнаружили рабочие, строившие плотину Демиркёпрю около деревни Синдел в Турции. Сейчас это вулканический геопарк в Куле. В 1968 году была сделана попытка датирования следов. Ученые посчитали, что им 250 тысяч лет, и приписали отпечатки неандертальцам.

Во время нового исследования австралийские ученые провели анализ образцов пепла с помощью датирования по радиогенному гелию и космогенному хлору. Результаты показали, что следы были оставлены 4700 лет назад, то есть людьми современного типа, а не неандертальцами, которые вымерли 20−40 тысяч лет назад. Вместе с ними за извержением наблюдали собаки. Установлено, что эти люди опирались на посохи.

Извержение Чакаллара было гидровулканическим, то есть происходили взрывы из-за взаимодействия раскаленной магмы с грунтовыми водами. Очевидно, оно было настолько впечатляющим, что очевидцы даже проиллюстрировали его охрой на близлежащем камне. Это изображение было обнаружено в 2008 году в 2 км от найденных ранее следов. Оно известно как живопись Канлиташ.

Источник: Quaternary Science Reviews

Возможно, эти древние люди были одними из первых в мире «вулканологов», то есть тех, кто увидел, а затем зафиксировал извержение вулкана, утверждают исследователи.

Анна Лысенко

Читайте также

При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали более 40 человек
Экс-футболист «Арсенала» и «Реала» погиб в автокатастрофе
Что ждет рубль, доллар и евро в июне
Назван способ похудеть без чувства голода
Удивительная находка в Антарктиде спасает весь мир от наводнения
На Украине «переименуют» русские фамилии
Месси раскритиковал чемпионат мира по футболу в России
Здоровье
Факты о загаре, после которых не захочется загорать Может быть, после прочтения загорать уже и не захочется.
Hi-Tech
Вы потеряете все. Мошенники вооружились новой технологией Испортить жизнь могут любому.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Главные изменения для автомобилистов с 1 июня Первый день лета подготовил для российских водителей сразу несколько нововведений
Недвижимость
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Хозяин квартиры выставил «тюремные» условия для арендаторов
Пять причин не делать ремонт квартиры самостоятельно
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Дети
Как говорить с детьми о безопасности: советы психолога Практикующий психотерапевт Травкова занимается вопросами безопасности и помогает родителям научить детей тому, чему никто другой их не научит
Леди
Анжелика Варум с размахом отметила юбилей Певице исполнилось 50 лет.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь