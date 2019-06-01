17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые расшифровали загадочные следы возле вулкана в Турции
И узнали, что нарисовано охрой на камне неподалеку.
В бронзовом веке произошло извержение вулкана Чакаллар в Турции. Древние люди вместе со своими собаками наблюдали за стихией и даже оставили рисунок в память о происходящем.
Воссоздать эти события удалось ученым из Университета Кертины в Австралии. Тем самым они опровергли ложное представление о том, что следы в пепле, оставленные во время извержения, принадлежат неандертальцам.
Впервые исследователи узнали о древних следах в 1960-х годах. Отпечатки ног обнаружили рабочие, строившие плотину Демиркёпрю около деревни Синдел в Турции. Сейчас это вулканический геопарк в Куле. В 1968 году была сделана попытка датирования следов. Ученые посчитали, что им 250 тысяч лет, и приписали отпечатки неандертальцам.
Во время нового исследования австралийские ученые провели анализ образцов пепла с помощью датирования по радиогенному гелию и космогенному хлору. Результаты показали, что следы были оставлены 4700 лет назад, то есть людьми современного типа, а не неандертальцами, которые вымерли 20−40 тысяч лет назад. Вместе с ними за извержением наблюдали собаки. Установлено, что эти люди опирались на посохи.
Извержение Чакаллара было гидровулканическим, то есть происходили взрывы
Возможно, эти древние люди были одними из первых в мире «вулканологов», то есть тех, кто увидел, а затем зафиксировал извержение вулкана, утверждают исследователи.
Анна Лысенко
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