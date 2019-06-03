17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полет МКС над океанами показали в таймлапсе
Завораживающее видео опубликовали на странице NASA.
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Завораживающее видео опубликовали на странице NASA.
Астронавт Ник Хейг поделился
На кадрах заметно стремительное движение МКС по земной орбите. Внизу виднеются бесконечные пушистые облака.
Ранее астронавт Кристина Кук сфотографировала момент смены дня и ночи на Земле. Поймать его в космосе удается нечасто.
A couple times a year, the @Space_Station orbit happens to align over the day/night shadow line on Earth. We are continuously in sunlight, never passing into Earth’s shadow from the Sun, and the Earth below us is always in dawn or dusk. Beautiful time to cloud watch. #nofilter pic.twitter.com/BYDLv8RFVr— Christina H Koch (@Astro_Christina) 20 мая 2019 г.
25 июня на Землю с МКС должны вернуться космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид
Тем временем начался очередной набор в отряд космонавтов «Роскосмоса». Он продлится до 1 июня 2020 года.
Анна Лысенко
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