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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полет МКС над океанами показали в таймлапсе

Завораживающее видео опубликовали на странице NASA.

Астронавт Ник Хейг поделился таймлапс-видео, на котором Международная космическая станция пролетает над Тихим и Атлантическим океанами.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах заметно стремительное движение МКС по земной орбите. Внизу виднеются бесконечные пушистые облака.

Ранее астронавт Кристина Кук сфотографировала момент смены дня и ночи на Земле. Поймать его в космосе удается нечасто.

25 июня на Землю с МКС должны вернуться космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

Тем временем начался очередной набор в отряд космонавтов «Роскосмоса». Он продлится до 1 июня 2020 года.

Анна Лысенко

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