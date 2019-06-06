Ученые нацелились на «злого двойника Земли»

Вторую по удалённости от Солнца планету активно исследовали СССР и США. В 2005 году к изучению Венеры присоединилось Европейское космическое агентство, запустив спутник «Венера-Экспресс». В 2010-м Япония запустила к планете аппарат «Акацуки».
Но исследовать планету не прекратят. Индийская организация космических исследований (ISRO) уже планирует экспедицию к Венере. Автоматическую станцию к планете отправит Институт космических исследований РАН совместно с NASA. А Европейское космическое агентство запустит к Венере орбитальный аппарат в 2032 году.
Когда-то Земля и Венера были почти что близнецами. У них похожие размеры и состав. В древности на Венере плескались океаны, похожие на земные. Однако затем планета так разогрелась, что вся вода испарились, оставив после себя пустынный пейзаж.
Сейчас Венера — настоящий космический ад с температурой 477 градусов Цельсия и ураганными ветрами. Атмосферное давление здесь в 92 раза больше, чем на Земле. Атмосфера состоит из углекислого газа, а поверхность планеты скрыта под облаками серной кислоты. Именно из-за таких сложных условий проводить исследования Венеры крайне сложно. Но необходимо.
Если на Венере когда-то были подобные земным океаны, там могла существовать жизнь, а значит, могли сохраниться ее следы, говорят ученые. Кроме того, изучение суровых условий Венеры поможет понять, может ли существовать жизнь на похожих планетах за пределами Солнечной системы.
Прежде всего исследователи попытаются выяснить, из-за чего и как изменились условия на планете. Это поможет уберечь Землю от последствий парникового эффекта и судьбы своей темной сестры.
Ученые всего мира с надеждой следят за усилиями Индийской организации космических исследований (ISRO). Подготовку к экспедиции на Венеру держат в строгом секрете.
Впрочем, стало известно, что космическая станция будет выведена на вытянутую орбиту Венеры с перицентром 500 км. ISRO собирается разместить на аппарате 12 научных инструментов. В их числе — радар, ультрафиолетовый спектрометр, инфракрасная камера, фотометр, масс-спектрометр и приборы для изучения ионосферы и параметров солнечного ветра. Станция займется изучением поверхности Венеры, атмосферы и ее взаимодействия с солнечным ветром.
Возможно, индийским ученым удастся составить новые карты поверхности Венеры, что будет очень важным шагом с научной точки зрения. Последний раз такие данные были получены аппаратом NASA «Магеллан» 30 лет назад. Они показывают топографические детали с разрешением в 10−20 километров на пиксель и дают очень туманные представления о геологии и тектонических процессах на планете. Именно тектонические процессы на Земле не позволяли ей слишком нагреваться или охлаждаться, делая нашу планету пригодной для жизни.