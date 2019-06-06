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18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сезон шпаргалок: студенты и школьники поделились в соцсетях своими изобретениями

Некоторые варианты действительно впечатляют.

В конце мая — начале июня у школьников и студентов традиционно начинается «жаркая» пора экзаменов. Подготовкой молодые люди занимаются очень тщательно — в том числе и подготовкой шпаргалок, фотографиями которых они часто хвастаются в соцсетях.

Мы собрали для вас самые интересные и необычные варианты.

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Екатерина Гура

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