18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сезон шпаргалок: студенты и школьники поделились в соцсетях своими изобретениями
Некоторые варианты действительно впечатляют.
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Некоторые варианты действительно впечатляют.
В конце мая — начале июня у школьников и студентов традиционно начинается «жаркая» пора экзаменов. Подготовкой молодые люди занимаются очень тщательно — в том числе и подготовкой шпаргалок, фотографиями которых они часто хвастаются в соцсетях.
Мы собрали для вас самые интересные и необычные варианты.
Екатерина Гура