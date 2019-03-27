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17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лайфхак с нарезанием продуктов вызвал споры в Сети

Многие пользователи решили, что их дурачат.

Время от времени Сеть будоражат открытия вроде того, как нужно правильно есть ананас или пить колу с молоком. Такие лайфхаки мгновенно становятся вирусными.

Последним соцсети взбудоражил «прием» с нарезанием продуктов. Пользователи делятся кадрами, на которых отверстие на разделочной доске используется для того, чтобы ингредиенты попали точно по назначению в кастрюлю или салатницу, а не рассыпались по столу, плите или полу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одни пользователи оценили лайфхак. Другие же начали спорить, действительно ли отверстие в доске предназначено именно для этого. Многие в этом засомневались.

«Почему же тогда такие отверстия не делают во всех разделочных досках?» — спрашивают они.

«Неправда! Я в это не верю!» — пишут многие подписчики.

«Да это просто дырка, чтобы можно было повесить доску на крючок!» — доказывают пользователи.

Точка в споре пока не поставлена.

Анна Лысенко

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