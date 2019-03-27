Лайфхак с нарезанием продуктов вызвал споры в Сети
Многие пользователи решили, что их дурачат.
Многие пользователи решили, что их дурачат.
Время от времени Сеть будоражат открытия вроде того, как нужно правильно есть ананас или пить колу с молоком. Такие лайфхаки мгновенно становятся вирусными.
Последним соцсети взбудоражил «прием» с нарезанием продуктов. Пользователи делятся кадрами, на которых отверстие на разделочной доске используется для того, чтобы ингредиенты попали точно по назначению в кастрюлю или салатницу, а не рассыпались по столу, плите или полу.
Одни пользователи оценили лайфхак. Другие же начали спорить, действительно ли отверстие в доске предназначено именно для этого. Многие в этом засомневались.
«Почему же тогда такие отверстия не делают во всех разделочных досках?» — спрашивают они.
«Неправда! Я в это не верю!» — пишут многие подписчики.
«Да это просто дырка, чтобы можно было повесить доску на крючок!» — доказывают пользователи.
Точка в споре пока не поставлена.
Анна Лысенко
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