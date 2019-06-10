17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Десятки воздушных шаров пролетели над Лондоном (фото, видео)
Эта регата ежегодно проводится с 2015 года.
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Эта регата ежегодно проводится с 2015 года.
Необыкновенное зрелище могли наблюдать жители и гости Лондона утром 9 июня. В британской столице уже в четвертый раз прошла благотворительная Воздушная Регата
Разноцветные шары были запущены из парка Баттерси и пролетели над некоторыми достопримечательностями Лондона, включая Осколок,
В прошлом году организаторам соревнований удалось собрать более 300 тысяч долларов.
Екатерина Гура