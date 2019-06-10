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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Десятки воздушных шаров пролетели над Лондоном (фото, видео)

Эта регата ежегодно проводится с 2015 года.

6
фотографий
6
фотографий

Необыкновенное зрелище могли наблюдать жители и гости Лондона утром 9 июня. В британской столице уже в четвертый раз прошла благотворительная Воздушная Регата лорд-мэра Лондона. В этом году в соревнованиях участвовали 46 воздушных шаров, наполненных горячим воздухом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разноцветные шары были запущены из парка Баттерси и пролетели над некоторыми достопримечательностями Лондона, включая Осколок, Кэнэри-Уорф и Гринвич.

Воздушная регата основана в 2015 году, и ее целью является сбор средств на нужды различных благотворительных организаций.

В прошлом году организаторам соревнований удалось собрать более 300 тысяч долларов.

Екатерина Гура

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