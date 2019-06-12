18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи установили, кто похоронен в финском болоте
Они проанализировали ДНК останков.
Ученые установили, кому принадлежали более ста тел, захороненных в болотах на юге Финляндии.
Загадку захоронения под названием Леванлухта пытались разгадать около 150 лет.
В середине XIX века на полях в общине Исокюре прорыли траншеи и обнаружили останки более сотни человек. Они хорошо сохранились в бескислородной среде. Археологи не раз исследовали кости, но смогли прийти только к очень общим выводам.
В 2010 году междисциплинарная исследовательская группа в Университете Хельсинки решила заново расследовать тайну захоронений Леванлухты и установить, кем были покойники. Их выводы наконец опубликованы в журнале Nature.
В распоряжении исследователей оказалось около 75 кг костного материала. Они провели секвенирование ДНК и установили, что геномы трех человек из захоронения близки к геномам современных саамов. Эти люди умерли в период с 500 по 700 год нашей эры, что говорит о том, что уже в те времена саамы встречались на юге Финляндии. Но кем они были — местными жителями или случайными путешественниками?
Чтобы это выяснить, ученые проанализировали эмаль зубов из захоронения. Изотопы стронция, обнаруженные в эмали, убедительно свидетельствуют о том, что эти люди выросли в районе Леванлухты.
Исследование является частью более крупного проекта, цель которого — изучить историю колонизации Сибири. Ранее ученым удалось установить, что финны и саамы родственны народам Сибири.
Саамы —
Анна Лысенко
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