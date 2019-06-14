Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
5 болезней, которые не получится вылечить летом
Михаил Горбачев: "Я нахожусь в больнице, давно уже"
В каких городах аренда жилья этим летом самая доступная
Иностранцы о русских праздникахЧто поражает жителей других стран в наших торжествах
Украинцы требуют немедленно вернуть воду в Крым
Сварщик из Пензы погиб, защищая беременную
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре»
52-летняя Мария Шукшина показала «беременный» живот на съемках
Секс на пляже и не только: чем грозят утехи на природе
Травма подействовала на британца, как виагра
Светлана Ходченкова блистала на ювелирной презентации
Паулина Андреева и Равшана Куркова на светском рауте
Звезда сериала «Физрук» впервые стала мамой
О каких болезнях расскажут волосы ребенка
В каких городах аренда жилья этим летом самая доступная
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
15Закон джунглей
14Сезон туманов во Владивостоке
16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США открылся интерактивный музей фруктов (видео)

Экспонаты можно трогать руками и попробовать на вкус.

В Лос-Анджелесе появился уникальный и по-настоящему летний музей под названием «Мир фруктов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Все пространство внутри украшено яркими изображениями, скульптурами и инсталляциями в виде самых разных плодов. Кроме того, здесь можно попробовать на вкус самые необычные и экзотические фруктовые лакомства.

Сообщается, что музей будет открыт для посетителей до конца июня.

Екатерина Гура

Читайте также

МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100
Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
Спасенный россиянин рассказал о плене в Афганистане
Ватикан: люди не могут выбирать свою гендерную идентичность
Самые красивые места планеты глазами фотографов (галерея)
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут поднять
Обезьяна испортила семейное фото и стала звездой соцсетей (фото)
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
Поцелуи и разводы: Шпица, Паль, Виторган, Собчак на «Кинотавре» Фестиваль российского кино на берегу Черного моря продолжается премьерами фильмов о семейных отношениях — драмы «Верность» и комедии «Давай разведемся»
Авто
Возрождение марки РАФ: фото первой машины (это «Газель») В Риге хотят возродить выпуск «рафиков» — этой новости чуть меньше года. Но теперь стало известно, как будет выглядеть первая за последнюю четверть века новинка марки RAF
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 9 306
не любим читать(( 223
Когда нужна няня и на сколько? Разница в возрасте между детьми. 162
Дизайн интерьера квартиры. Кто планировал сам? 159
Леди
Ани Лорак заподозрили в романе с 26-летним продюсером По слухам, у 40-летней певицы появился молодой бойфренд.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь