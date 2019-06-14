16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США открылся интерактивный музей фруктов (видео)
Экспонаты можно трогать руками и попробовать на вкус.
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Экспонаты можно трогать руками и попробовать на вкус.
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Все пространство внутри украшено яркими изображениями, скульптурами и инсталляциями в виде самых разных плодов. Кроме того, здесь можно попробовать на вкус самые необычные и экзотические фруктовые лакомства.
Сообщается, что музей будет открыт для посетителей до конца июня.
Екатерина Гура