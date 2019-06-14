So wrong. https://t.co/ZsQBCKyeHY— Metro (@MetroUK) June 14, 2019
19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка хотела оценить редкую марку, но эксперт ее украл
По предварительным оценкам, марка могла стоить около 65 тысяч долларов.
Совсем неожиданным образом закончилась экспертная оценка коллекции марок для Дженнифер Холл из американского Денвера. В коллекции, которая досталась женщине от бабушки, была очень редкая марка с Джорджем Вашингтоном. Случайно женщина узнала, что ей более 80 лет и точно такие же продавались в США за 65 тысяч долларов.
Обрадовавшись такому наследству, Холл отправилась в филателистическую библиотеку Роки Маунтин в Денвере, чтобы оценить марку.
Экспертом выступил человек по имени Джон, который, внимательно все изучив, сказал, что ее коллекция просто мусор. Затем он взял марку с Вашингтоном и направился к выходу.
Сейчас полиция разыскивает
Екатерина Гура