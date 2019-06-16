14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
На газоне под Эйфелевой башней появилась гигантская картина (фото)
Рисунок символизирует руку помощи беженцам.
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Рисунок символизирует руку помощи беженцам.
Огромное изображение рук появилось прямо на траве в парке, примыкающем к Эйфелевой башне в Париже.
Работа уличного художника Saype (настоящее имя Гийом Легрос) создана ко Всемирному дню беженцев (20 июня). Рисунок занимает площадь в 15 тысяч квадратных метров. Он создан из биоразлагаемой краски из мела и угля.
Это часть проекта под названием «За пределами стен» в знак уважения к SOS Mediterranée. Эта неправительственная организация спасает беженцев, пересекающих Средиземное море, чтобы достичь Европы.
Швейцарец Saype одним из первых начал рисовать на траве. Он является частью современного
Анна Лысенко